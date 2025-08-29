Fontex entregó uniformes a la Policía de la provincia y la UCPIM

El Programa Provincial de Desarrollo Productivo Industrial del Sector

Textil de Formosa (Fontex) continúa fortaleciendo la producción local y

acompañando a las instituciones formoseñas con insumos y uniformes de

calidad.

En esta oportunidad, se entregaron a la Unidad de Compras de Productos e

Insumos Medicinales (UCPIM) 100 paquetes de gasas hidrófilas tubulares

(un kilo, 100% algodón) y 28 mil barbijos tricapa con cordón elástico.

Además, se equipó a la Policía de Seguridad Vial con 350 pantalones azul

marino con cintas reflectivas, 500 camisas azul marino con cintas

reflectivas, 948 chombas con logo estampado y 500 gorras quepi de fajina

con escarapela.

Participaron de la entrega el subsecretario de Desarrollo Económico,

Horacio Cosenza, y el director de la Unidad Ejecutora Fontex, Néstor Sosa,

quienes destacaron la importancia de seguir impulsando la industria textil

local.

En ese sentido, Cosenza puso de resalto que “el trabajo de manos

formoseñas de casi 450 personas, ya que hay involucradas 52 cooperativas

y 17 localidades”.

Consideró importante mencionar ello, teniendo en cuenta “el contexto

nacional, donde la inflación que el Gobierno nacional dice que no hay, pero

que existe, y donde la devaluación está permanentemente presente”.

En cambio, en Formosa, a través de esta política pública, se evidencia el

compromiso del Gobierno provincial con la producción textil y la provisión

de insumos esenciales para la salud y la seguridad, promoviendo que “se

puedan generar ingresos a través de la costura”.

Y remarcó que “todo esto que se confecciona va para las fuerzas de

seguridad, así como para los centros de salud y los hospitales, no solamente

de la ciudad capital, sino de todo el interior, distribuyéndose

equitativamente en las localidades y donde hace falta realmente”.

Consultado sobre cómo seguirá la agenda de entregas, el funcionario indicó

que “vamos a seguir trabajando, confeccionando, y en los próximos días va

a haber otra entrega de uniformes policiales”.

Así que “redoblamos el esfuerzo por parte del Gobierno de la provincia

para que tengan más trabajo y vayamos consolidando el sector textil de

nuestra provincia”, valorando que “pusimos en marcha el programa en el

año 2011 y hoy está más fuerte que nunca”.

Por su parte, el comisario general Víctor Genes, jefe del Departamento

Logística de la Policía Provincial, enfatizó que “es importantísimo para la

Policía, porque los uniformes son distribuidos a lo largo y ancho de todo el

territorio de la provincia. Les llegan a nuestros camaradas que están en el

extremo oeste hasta los de la Capital”.

“En estos momentos difíciles de la economía nacional, la provincia de

Formosa sigue proveyendo lo que necesita la Policía para que podamos

hacer un trabajo eficaz, humanitario y comprometido con nuestra gente”,

resaltó al concluir.