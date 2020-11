Florencia Bertotti reveló por qué su hijo no ve Floricienta

A 16 a帽os de la ficci贸n que protagoniz贸 junto a Juan Gil Navarro primero y luego con Fabio Di Tomaso, la actriz revel贸 que su hijo de 12 a帽os no est谩 viendo la repetici贸n que se emite por Telefe

En agosto pasado, y a 16 a帽os de su estreno, Telefe volvi贸 a emitir Floricienta, la ficci贸n infanto juvenil que protagoniz贸 Florencia Bertotti junto a Juan Gil Navarro el primer a帽o y con Fabio Di Tomaso en la segunda temporada. Desde que comenzaron las repeticiones, la tira presenta buen promedio de rating. Sucede que la ven los fan谩ticos de aquella 茅poca y tambi茅n quienes ahora son adolescentes y les gust贸 la historia creada por Cris Morena.

En las 煤ltimas horas, la actriz protag贸nica sorprendi贸 al revelar que Romeo, su hijo de 12 a帽os -fruto de su relaci贸n anterior con Guido Kaczka- no ve la repetici贸n de la tira en que triunf贸, y destac贸 la repercusi贸n que sigue teniendo entre los tantos fan谩ticos. 鈥淓s incre铆ble la repercusi贸n de Floricienta despu茅s de tantos a帽os. Nos sorprende a todos que tenga esa vigencia y recepci贸n con un mundo tan distinto鈥, consider贸 Bertotti en di谩logo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto.

鈥淗ay algo de Floricienta que nos tranquiliza, adem谩s de tener los condimentos de la historia tradicional鈥 Antes de enterarme del regreso del programa, la gente me escrib铆a y me contaba que lo miraba por YouTube鈥, indic贸 la actual pareja de Federico Amador. 鈥淢uchas chicas me escriben y me dicen 鈥榊o lo ve铆a y ahora lo veo con mis hijas鈥. Agradezco mucho haber sido parte de este elenco鈥, agreg贸 sobre sus compa帽eros: Benjam铆n Rojas, Isabel Macedo, Graciela St茅fani, entre otros.

Y explic贸 por qu茅 Romeo, de 12 a帽os, no ve Floricienta. 鈥淓l primer cap铆tulo lo vimos y le re gust贸. Vimos el segundo cap铆tulo y despu茅s 茅l ten铆a clases, Zoom鈥︹, lament贸 que se interpusieran las actividades virtual de Romeo con la ficci贸n. 鈥淣o nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver tele鈥, agreg贸.

鈥淧ero le gust贸, y cada tanto ve alg煤n video de un recital o un tik-tok del programa鈥, continu贸 Florencia Bertotti sobre el fanatismo de su hijo con Floricienta. En verdad, de todos los proyectos en los que trabaj贸 su madre y que ella considera que son aptos para la edad de su hijo.

Por otro lado, habl贸 del buen promedio de rating que genera la tira que actualmente se emite de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Telefe. Y desliz贸 la posibilidad de volver a trabajar junto a Cris Morena en alg煤n espect谩culo especial para el teatro, obra con la que ha recorrido el pa铆s y el exterior entre 2004 y 2005.

鈥淔loricienta est谩 muy presente en la gente. Me encantar铆a hacer algo presencial, al p煤blico le gustar铆a. Se volver铆an a unir generaciones en un lindo encuentro. Ojal谩 se pueda concretar m谩s adelante鈥, manifest贸 Florencia Bertotti, quien adem谩s de su faceta como actriz, desde hace algunos a帽os se desempe帽a como empresaria en una marca de indumentaria infantil.

Fuente: https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/11/24/florencia-bertotti-conto-por-que-su-hijo-no-ve-floricienta/