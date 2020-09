Flor Torrente respondió con dureza a los piropos de Tyago Griffo: “Muñequita de cristal, no va…”

Hace unos días, en una entrevista para Radio Mitre, Tyago Griffo abrió su corazón y le declaró su amor a Flor Torrente: “Hay una chica que me parece que es la ideal de cualquier hombre, te diría para mí. La que cualquier hombre quisiera es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Me siento lejos, muy lejos de poder llegar ahí. No nos conocemos. Es más, esto lo estoy diciendo por primera vez”, declaró.

Pero el tema no quedó allí, en la pista del Cantando 2020 (El Trece, a las 22.30), Ángel de Brito y Laurita Fernández retomaron estas afirmaciones del joven cantante y le preguntaron si estaba enganchado con la hija de Araceli González. A lo que Tyago, asumiendo sus dichos, reconoció que Flor es muy bella y que, hasta se animaría a invitarla a salir después de la pandemia. Y se refirió a ella de la siguiente manera: “Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro”.

Lo cierto es que esta última definición no le cayó tan en gracia a la actriz y también participante del Cantando. Un día después, la joven actriz se expresó al respecto de manera muy tajante. “Con todo el amor del mundo, estamos en el 2020, ‘muñequita de cristal’ no va. Deconstruí todo eso. No somos intocables, somos todos seres humanos. Soy una chica común”, disparó Flor.

Luego, la hija de Araceli, lanzó una frase fulminante hacia el cantante: “Le mando un beso. Muchas gracias por el halago, pero no… No me veo como nuera de Gladys La Bomba Tucumana, ni como novia de Tyago Griffo”, señaló.

Entonces, Moria Casán quiso indagar un poco más para entender la postura de Torrente: “¿Lo sentiste como una ofensa y no como un cortejo? ¿Por qué atrasa? No me digas que sos tan frívola como para ser una snob”.

Si bien Flor, que además dio a entender que está conociendo a alguien, le volvió a explicar su punto de vista, Moria la frenó en seco y bancó el piropo de Tyago: “Defendamos un poco a los varones. Me pareció raro que en lugar de agradecerle dijeras eso. Pero bueno, no te gustó, ya está”.