FLEXIBILIZACIONES. Cáceres celebró las nuevas aperturas

El propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres en contacto con la AM990 habló acerca de las flexibilizaciones que se otorgaron desde el día lunes.

Cáceres dijo “nos enteramos después de la reunión de la mesa de Covid, algo que no nos dieron tiempo de comunicar, pero por lo menos podemos trabajar hasta las 22 horas. Es bueno que se haya dado esta posibilidad teniendo en cuenta que hay personas que trabajan hasta las 20 y no tienen tiempo de realizar sus compras, ahora lo podrán hacer”.

Y siguió “lo que está pasando en Formosa está pasando en todo el país donde hay una merma de contagios. Seguro dentro de poco van a seguir dándose las aperturas de los demás rubros”.

“Nosotros atendemos hasta las 21.30 horas, pero hay muchas personas que ya no andan a esa hora por las calles por el frío que hace”, continuó.

“No hay que olvidarse que las personas cuando hace frío, se queda en la casa, pero también tuene que ver con que el anuncio no nos dio tiempo de anunciar a los clientes”, señaló.

Confitería y cines

“Estamos habilitados hasta el 50 por ciento en las confiterías, pero aún no sabemos en los cines, seguro sucederá algo similar. De todas maneras estamos viendo cómo se comportará la gente, creo que este frío va a tenernos encerrados ahora también. Vamos a probar si se puede seguir con estas habilitaciones, bowling, cine y patio de comidas”, cerró.