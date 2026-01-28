FITUR 2026 | Misiones potencia su perfil internacional con conectividad y naturaleza como ejes estratégicos

En el marco de la FITUR 2026 en Madrid, José María Arrúa, ministro de Turismo, gestionó nuevas rutas aéreas con Iberia y Plus Ultra para fortalecer el destino Iguazú. Pese a la falta de apoyo nacional, Misiones cerró el 2025 con 2 millones de turistas y promedia un 75% de ocupación.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 celebrada en Madrid, la provincia de Misiones consolidó su posicionamiento ante el mercado europeo. El ministro de Turismo, José María Arrúa, integró la comitiva oficial y destacó la relevancia de participar en el primer foro de inversión turística del evento. El funcionario explicó que el destino despierta un interés particular por su condición de activo ambiental y su capacidad para ofrecer experiencias ligadas a la autenticidad y la gastronomía local.

Durante el encuentro, la delegación misionera mantuvo reuniones clave con representantes de las aerolíneas Iberia y Plus Ultra. El objetivo central radicó en fortalecer la conectividad para que el flujo de visitantes europeos, que ingresan mayoritariamente por Buenos Aires, encuentre facilidades para arribar a las Cataratas del Iguazú. Arrúa señaló que el perfil del viajero actual prioriza el contacto con la selva y la sostenibilidad, pilares donde la provincia destaca como único distrito carbono negativo de Argentina.

Respecto a la gestión de la marca a nivel global, el ministro se refirió a la actual autonomía de las provincias en materia de promoción ante la falta de una campaña nacional unificada. No obstante, remarcó que Misiones sostiene su competitividad gracias a una administración que prioriza al sector como generador de empleo y recursos.

Sobre la experiencia en la feria y el posicionamiento del destino, José María Arrúa expresó: “Misiones tuvo la participación no solamente en el foro, sino que también estuvimos presentando oportunidades de negocio para inversores. Después, la agenda también de la feria siempre es importante que se logre, porque más allá de lo que uno presenta o de lo que uno negocia, también puede ver las nuevas tendencias. Un viajero que ha cambiado, un viajero que no solamente va a conocer un lugar o a disfrutarlo, sino que también va a hacer una experiencia memorable, va a probar la gastronomía, quiere conocer lo auténtico, lo único. En ese sentido, la verdad que siempre es muy bueno y muy enriquecedor este tipo de experiencias”.

Tal vez te interese leer: Fitur Madrid 2026: Amplia agenda de trabajo de Scioli para impulsar el turismo en el país

En cuanto a la visión que los extranjeros poseen sobre la región, el titular de la cartera de Turismo manifestó: “Fundamentalmente nos siguen viendo como ese lugar exótico. Les gusta nuestra cultura, nuestra gastronomía, no entienden todavía toda esa inmensidad de la selva, de la naturaleza. Todo el mundo habla del cambio climático, del cuidado, y en eso Misiones tiene un activo sumamente importante con su conservación de la selva, con ser una de las provincias con carbono negativo, la única en la Argentina. Todos esos son elementos que nos posicionan muy bien y sumamos a la conectividad del mundo. Misiones no solamente es un punto turístico, sino que es un punto estratégico para llegar a un lugar y encontrarse con tres países”.

Finalmente, al abordar el trabajo de promoción y el vínculo con la Nación, el ministro sentenció: “Cada provincia se tiene que arreglar sola. La verdad es que en los últimos años ha sido así. Nosotros todo lo que hemos generado, lo hemos generado por el esfuerzo del Gobierno Provincial, por el esfuerzo de los misioneros y por una administración que va marcando prioridad. El turismo es una prioridad porque es una política estable, porque es una gran generadora de recursos y, fundamentalmente, de empleo. Nos falta como país una campaña, una campaña que nos muestre a todos. Estamos cada uno sueltos y eso también se nota, por eso también se genera una dispersión en las promociones”.