FIN DE SEMANA. Gastronómicos sumaron espectáculos artísticos a sus locales

El referente de la Asociaci贸n empresaria, hotelera y gastron贸mica de Formosa, Mat铆as Orosco en contacto con la AM990 habl贸 acerca de c贸mo se desarroll贸 la actividad el pasado fin de semana en la que se ha sumado espect谩culos art铆sticos.

Orosco comenz贸 diciendo 鈥渓a actividad art铆stica se ha sumado a los gastron贸micos. Ellos necesitan trabajar tambi茅n, nosotros hace mucho hab铆amos hecho el pedido de que nos permitan poder tener un show en vivo en los locales y ahora sali贸 la posibilidad hace dos semanas y hemos invitado a algunos para que puedan comenzar a trabajar鈥.

Y a帽adi贸 鈥渟e van adoptando diferentes metodolog铆as los comercios, algunos no recargan nada para pagar los espect谩culos. Esto se va viendo y depende de la aceptaci贸n de trabajo鈥.

鈥淓sta es una buena opci贸n para todos, siempre y cuando se mantengan los controles porque que nos habiliten las bandas no quiere decir que hagamos un recital, la idea es que el sector pueda trabajar, pero que se mantengan los protocolos. La gente tiene que estar sentadas en las mesas, que utilice el barbijo, que no haya gente deambulando ni bailando鈥, se explay贸.

鈥淣osotros hoy nos reunimos con la gente de bromatolog铆a porque durante el fin de semana se han relajado los controles y el cumplimiento de los protocolos y es por ello que nos reunimos con ellos para que se sigan cumpliendo con lo solicitado desde el Gobierno para que sigamos trabajando bien鈥, explic贸.

Asimismo, y consultado acerca de si se ha obtenido alguna respuesta su pedido de extender el horario, Orosco cont贸 que a煤n no han obtenido respuestas y que se espera que sea entre hoy y ma帽ana. 鈥淟a idea nuestra es ir hasta las 3 para poder distribuir un poco la cantidad de clientes por horarios鈥.