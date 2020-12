FIN DE SEMANA. Defensa al Consumidor debió clausurar preventivamente locales gastronómicos

El titular de la Secretaria de Defensa al consumidor y el usuario, Edgar P茅rez en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la falta de cumplimiento a lo impuesto por el Consejo de la Emergencia Covid-19 en algunos locales gastron贸micos.

P茅rez comenz贸 diciendo 鈥渃omo parte de este trabajo que fue consensuado con el propio sector gastron贸mico y el gremio que nuclea a los trabajadores del sector y el Consejo de la Emergencia de la provincia para que esta actividad pueda volver a abrir sus puertas y funcionar se trabaj贸 en un protocolo que fue propuesto por el sector y que a partir de all铆 se comenz贸 a buscar la manera de desarrollar el trabajo para que la actividad se pueda desarrollar normalmente cumpliendo tambi茅n con los requisitos m铆nimos鈥.

Y a帽adi贸 鈥渘osotros comenzamos a trabajar juntos con las fiscalizaciones y viendo las cosas que se deb铆an corregir y as铆 transcurri贸 el tiempo hasta que estas 煤ltimas semanas hemos visto y se los ha manifestado p煤blicamente tambi茅n en el informe del Consejo algunas situaciones que se iban de los carriles normales y que no cumplimentaban con aquellas recomendaciones cuando se han habilitado la actividad, es por ello que se han intensificado los controles y se han encontrado algunas situaciones que no eran solo peque帽as faltas si no que ya eran graves como por ejemplo hemos encontrado locales que no estaban habilitados y que no contaban con la habilitaci贸n o bien estaban vencidas, esto se dio en tres ocasiones que fueron detectadas estas irregularidades que tambi茅n conviv铆an con otros incumplimientos como por ejemplo la no informaci贸n de prevenci贸n que deben estar en los locales, el distanciamiento entre las mesas o el unir m谩s del numero autorizado de mesas para recibir a los comensales, ubicamos locales que no ten铆an el lugar limpio, eso indudablemente son faltas que no cumplen con el protocolo, sino que tampoco se cumpl铆a con lo que dice la ordenanza del consumidor, todo esto se dej贸 sentado en actas鈥.

Asimismo se帽al贸 鈥渟e clausuraron preventivamente estos locales hasta que se regularice la situaci贸n鈥.

“Nosotros entendemos que todos tienen el derecho atrabajar, pero hay un derecho que es superior y que tiene que ver con cuidarnos entre todos”, puntualiz贸.