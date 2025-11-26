FIFA reveló los bombos del Mundial: cómo será el sorteo y la novedad que afectará a la Selección Argentina

El evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en Washington D.C.

La FIFA oficializó este martes los bombos y el procedimiento completo del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington D.C., desde las 14 (hora argentina). La Selección Argentina encabezará el bombo 1, compartido con los anfitriones y las potencias más destacadas del ranking mundial.

Argentina, en el pote 1 y con ubicación estratégica

La Selección Argentina formará parte del Bombo 1, junto con Canadá, México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Para garantizar un equilibrio competitivo, la FIFA dispuso que las selecciones que ocupan los puestos 1 y 2 del ranking —España y Argentina— quedarán en cuadros opuestos, de modo que solo podrían cruzarse en una eventual final. Esta misma condición se aplicará para las selecciones 3° y 4°, Francia e Inglaterra.

Además, los países anfitriones tendrán pelotas de distintos colores durante el sorteo y posiciones asignadas:

México será A1 (color verde)

Canadá será B1 (rojo)

Estados Unidos será D1 (azul)

Las otras nueve selecciones del bombo 1 compartirán un mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición correspondiente según el grupo en el que resulten sorteadas.

Las reglas del sorteo: confederaciones y repechaje

La FIFA confirmó que no podrá haber dos equipos de una misma confederación por grupo, salvo en el caso de UEFA, que cuenta con 16 plazas.

En cuanto al Repechaje, la organización aclaró que esta misma limitación se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que disputen las dos plazas del bombo 4.

Actualización del calendario: el día después

Una vez definidos los grupos, la FIFA actualizará el sábado 6 de diciembre el calendario completo del Mundial, con sedes y horarios para cada partido. El organismo remarcó que el objetivo es “garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones” y facilitar que los hinchas puedan asistir a los encuentros pese a las diferencias horarias del continente.

Los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del Repechaje.

El sorteo marcará el inicio del camino hacia el primer Mundial de 48 equipos, un formato que promete grupos más competitivos, viajes más extensos y una cita histórica en Norteamérica. Argentina, vigente campeona, conocerá este viernes su hoja de ruta rumbo al sueño de revalidar la corona.