FIESTAS DE FIN DE AÑO. “Hay que tener en cuenta que las fiestas son un poco peligrosas”

El licenciado en psicología Belisario Arévalo en contacto con la AM990 habló acerca de los cuidados que uno debe tener en las Fiestas de Fin de Año.

Arévalo indicó “generalmente, un momento que tiene que ser bueno de alegría y de reflexión, muchas veces se convierte en un conflicto porque en muchas ocasiones a nivel familiar comienzan las discusiones sobre donde pasar las fiestas y eso hace que muchas personas eviten juntarse con otras para evitar roces y que sucedan situaciones que no están buenas”.

“Generalmente estas situaciones hacen que una persona directamente no quiera establecer los vínculos, lo que hay que hacer es evitar pasar con personas que uno no quiera estar y lo que les podemos aconsejar a las personas es que si las personas no quieren pasar con determinadas personas que no lo hagan porque al final va a ser ara problemas”, añadió.

“Muchas veces es en las fiestas de fin de año que saltan viejas cuestiones como económicas o algunas rispideces que uno pueda tener con algún integrante de la familia. Hay un dato que debemos tenerlo en cuenta y tiene que ver con que a fin de año es cuando más mortalidad se da a nivel población porque muchas personas se exceden con la comida y la bebida. Hay que tener en cuenta que las fiestas son un poco peligrosas, cerró.