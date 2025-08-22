Ferreira recibió a referentes de importantes comunidades aborígenes

El Ministro Jefe de Gabinete Antonio Ferreira recibió este viernes 22 en
Casa de Gobierno a referentes de la comunidad Laka Wichí (Pozo del
Tigre) y de Colonia Muñiz (Las Lomitas) con quienes conversó de distintos
temas que interesan, entre ellos las próximas elecciones del 26 de octubre.
Se trata de Adriano López integrante de la comunidad wichí de Francisco
Muñiz, en la localidad de Las Lomitas y Felipe Moreno de Laka Wichí,
acompañados por el intendente de Pozo del Tigre, Andrés de Young.
En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe
comunal precisó que los referentes manifestaron el apoyo al gobernador
Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño. “Contaron su trayectoria política,
las distintas situaciones que fueron pasando en este tiempo atrás. Hoy
nuevamente se suman al Modelo y manifiestan su alejamiento de otros
sectores políticos para los que trabajaban” resumió.
Durante la charla, surgió también la difícil situación que atraviesan familias
que contaban con una pensión por discapacidad, y fueron dadas de baja por
el Gobierno nacional. “Ahora no están los referentes que debían estar
acompañándolos, que estuvieron aprovechando el momento electoral.
Estamos nosotros, limitados un poco en nuestro accionar, pero estamos
ayudando en lo que se pueda a las familias” indicó.
Lamentó el tiempo que se toman los organismos nacionales para evaluar
cada situación en particular, unos 90 días, durante los cuales, los
beneficiarios no cuentan con ese ingreso, a veces el único, de toda una
familia.
Valoró De Young la muy buena predisposición del Jefe de Gabinete, y
evaluó que la reunión fue muy positiva para los dirigentes aborígenes, y
también para aclarar “cuál es el camino correcto, y para que sepan que el
Estado siempre está presente”.
Luchar por los derechos
Agenfor dialogó también con Adriano López, quien manifestó su
agradecimiento al Gobierno provincial, por haber sido recibidos en forma
cordial, y mantener una charla con el Jefe de Gabinete.
Se definió como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y se
bien reconoció que en algún momento formó parte de las filas de La
Libertad Avanza en Formosa, los sucesivos actos de abandono por parte de
sus dirigentes, lo llevaron a volver al Modelo Formoseño.
Recordó que fue candidato a concejal por ese espacio de la oposición pero
que últimamente tanto Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, como la
diputada provincial Gabriela Neme, le dieron la espalda.
Dijo que se dio puntualmente luego de que cientos de familia perdieran su
jubilación por discapacidad, tras lo cual les solicitaron algún
asesoramiento, encontrando solo silencio desde el arco opositor. “Me
choqué contra una pared de concreto” sintetizó.
Agradeció que desde el Modelo Formoseño se lo recibiera, y redobló su
compromiso de ser la “voz de los pueblos indígenas” en este espacio.
Reconoció asimismo que cuando el presidente Javier Milei decidió dar de
bajas las cajas alimentarias para las comunidades, fue el gobernador Gildo
Insfrán quien asumió esa responsabilidad, y este suplemento nutricional
llega en tiempo y forma a cada paraje.