Ferreira recibió a referentes de importantes comunidades aborígenes

El Ministro Jefe de Gabinete Antonio Ferreira recibió este viernes 22 en

Casa de Gobierno a referentes de la comunidad Laka Wichí (Pozo del

Tigre) y de Colonia Muñiz (Las Lomitas) con quienes conversó de distintos

temas que interesan, entre ellos las próximas elecciones del 26 de octubre.

Se trata de Adriano López integrante de la comunidad wichí de Francisco

Muñiz, en la localidad de Las Lomitas y Felipe Moreno de Laka Wichí,

acompañados por el intendente de Pozo del Tigre, Andrés de Young.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe

comunal precisó que los referentes manifestaron el apoyo al gobernador

Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño. “Contaron su trayectoria política,

las distintas situaciones que fueron pasando en este tiempo atrás. Hoy

nuevamente se suman al Modelo y manifiestan su alejamiento de otros

sectores políticos para los que trabajaban” resumió.

Durante la charla, surgió también la difícil situación que atraviesan familias

que contaban con una pensión por discapacidad, y fueron dadas de baja por

el Gobierno nacional. “Ahora no están los referentes que debían estar

acompañándolos, que estuvieron aprovechando el momento electoral.

Estamos nosotros, limitados un poco en nuestro accionar, pero estamos

ayudando en lo que se pueda a las familias” indicó.

Lamentó el tiempo que se toman los organismos nacionales para evaluar

cada situación en particular, unos 90 días, durante los cuales, los

beneficiarios no cuentan con ese ingreso, a veces el único, de toda una

familia.

Valoró De Young la muy buena predisposición del Jefe de Gabinete, y

evaluó que la reunión fue muy positiva para los dirigentes aborígenes, y

también para aclarar “cuál es el camino correcto, y para que sepan que el

Estado siempre está presente”.

Luchar por los derechos

Agenfor dialogó también con Adriano López, quien manifestó su

agradecimiento al Gobierno provincial, por haber sido recibidos en forma

cordial, y mantener una charla con el Jefe de Gabinete.

Se definió como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y se

bien reconoció que en algún momento formó parte de las filas de La

Libertad Avanza en Formosa, los sucesivos actos de abandono por parte de

sus dirigentes, lo llevaron a volver al Modelo Formoseño.

Recordó que fue candidato a concejal por ese espacio de la oposición pero

que últimamente tanto Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, como la

diputada provincial Gabriela Neme, le dieron la espalda.

Dijo que se dio puntualmente luego de que cientos de familia perdieran su

jubilación por discapacidad, tras lo cual les solicitaron algún

asesoramiento, encontrando solo silencio desde el arco opositor. “Me

choqué contra una pared de concreto” sintetizó.

Agradeció que desde el Modelo Formoseño se lo recibiera, y redobló su

compromiso de ser la “voz de los pueblos indígenas” en este espacio.

Reconoció asimismo que cuando el presidente Javier Milei decidió dar de

bajas las cajas alimentarias para las comunidades, fue el gobernador Gildo

Insfrán quien asumió esa responsabilidad, y este suplemento nutricional

llega en tiempo y forma a cada paraje.