Ferreira recibió a dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa

El jefe de Gabinete de Ministros de Formosa, doctor Antonio Ferreira recibió este jueves en Casa de Gobierno al dirigente Juan Carlos Alderete, secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y diputado nacional del Frente de Todos. Participó también de la reunión el referente nacional de la CCC Héctor Osorio.

Durante la misma dialogaron sobre las políticas públicas nacionales que podrán articularse con la provincia para beneficiar a los sectores más populares, a través del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

“Vengo como compañero del FDT y a traer algunos programas de emergencia que se ponen en ejecución a nivel nacional, y algunos proyectos de leyes que también están en tratamiento en el Congreso Nacional que favorecen a las provincias, en particular a Formosa” con énfasis en los trabajadores, pymes y empresariado nacional” explicó Alderete.

“También incluye a las personas que no tienen trabajo, vamos a luchar incansablemente para que puedan volver a ingresar al mercado laboral, porque no solo trabajo dignifica, sino que ordena nuestra vida, teniendo un trabajo formal uno sabe en qué gastar, cuando no lo tiene entramos en desesperación de cómo hacer para llevar un plato de comida a nuestros hijos” agregó.

Recordó el dirigente que antes de la pandemia de coronavirus, estuvo la pandemia del macrismo que “tanto daño causó a nuestro pueblo, hoy se pone en discusión si la deuda se paga o no, el debate principal es que se ha hecho con esos 44 mil millones de dólares que el FMI le prestó al gobierno de Macri que no fue para resolver los problemas de educación, trabajo, salud, sino para favorecer como el mismo ex presidente dijo que era para favorecer a bancos extranjeros”.

Por su parte Osorio explicó que durante la reunión presentaron a la provincia las obras que a través del RENABAP podrían realizarse en barrios bajos. “Vinimos a ofrecer nuestra ayuda y los programas a nuestro cargo para articular trabajos que hacemos con cooperativas. El compañero Cristian Castellano es el representante en la provincia, estuvimos viendo barrios donde se pueden ejecutar veredas comunitarias, playones polideportivos” enumeró.

Aclaró el dirigente que estas obras podrán implementarse en distintos municipios de la provincia, en articulación con los gobiernos locales y la Provincia, e implementados a través de cooperativas.