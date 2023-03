Fernández con Biden: “La coincidencia es que ambos heredamos una economía destruída”

El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles una reunión bilateral “a agenda abierta” con su par estadounidense, Joseph Biden. En el encuentro se planteó los efectos económicos negativos generados por la sequía en el país y se analizaron asuntos de interés bilateral como el cambio climático, tecnología, inclusión, democracia y derechos humanos.

Además, este martes el mandatario argentino mantuvo un encuentro con 38 inversores, empresarios y banqueros del Council of Americas. La convocatoria era para hablar del panorama económico y las oportunidades de inversión en el país, pero los empresarios fueron incisivos con las preguntas políticas en un año signado por el calendario electoral que definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años.

El presidente Alberto Fernández destacó hoy el rol de Argentina como “protagonista central” en las conferencias del G-20 y G-7 recientes y un “lugar central” en América Latina, y criticó la mirada de Juntos por el Cambio que asegura que el país está “aislado del mundo”.

“Es una mirada tan errada. Argentina ha sido protagonista central de todos los G-20 desde que asumí, fue invitada al G-7. Me reúno con (Emmanuel) Macron (presidente de Francia), con Pedro Sánchez (de España) y me piden que me involucre en la solución del conflicto Ucrania-Rusia. Vinimos invitados por (Joe) Biden, que en su conversación pone a la Argentina en un lugar central de América Latina y me atribuye liderazgo. Qué equivocada está esa mirada”, marcó Fernández.