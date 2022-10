Feriado XXL: Las bajas temperaturas perjudicaron a comerciantes

El fin de semana “XXL” que pasó tuvo distintos resultados en cuanto a las diferentes actividades económicas en la provincia, especialmente en la capital, donde los feriados de los días viernes y lunes, solo generaron beneficios en algunos sectores de la economía formoseña.

Así lo señaló a la AM990 Matías Orozco, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Formosa, quien explicó que muchos comercios de la ciudad se quedan sin clientes porque muchos deciden viajar y el estrepitoso cambio climático del día sábado.

“Cuando hace frío la gente ya no sale a comer o a tomar afuera”, dijo. “Quizás los espacios no están adecuados al 100% para recibir a la gente, ya que casi todas las mesas están dispuestas al aire libre”, definió el empresario.

También indicó que: “Si bien se desarrollaron un montón de actividades, tanto festivales, como encuentros deportivos y reuniones profesionales, esto no generó un impacto en las ventas de los locales comerciales, pero si repuntó la ocupación hotelera”.

Al ser consultado sobre el Paseo Ferroviario, dijo que se trata de una fuente para iniciar para un emprendedor. “Creemos que es un puntapié para que los emprendedores ingresen al sector gastronómico”, cerró.