Fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT

El juez Ernesto Kreplak también resuelve las indagatorios y las situaciones procesales de los imputados.

El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Esta medida, según informó el medio La Nación, fue determinada este lunes en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta entorno a la posible injerencia de la ANMAT en el fentanilo.

No solo la ANMAT está en el ojo de la tormenta, si no también otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Asimismo, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.

Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejado información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.

Noticias argentinas