FEMICIDIO. un hombre mató a su expareja, hirió a su exsuegra y se suicidó

Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina utiliz贸 su arma reglamentaria para asesinar a la mujer y luego quitarse la vida. La titular de la Secretar铆a de Mujer, Ang茅lica Garc铆a en contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Garc铆a comenz贸 diciendo 鈥渆stamos conmocionados por esta situaci贸n respecto a esta joven que fue asesinada por su expareja. Realmente es muy doloroso lo que sucedi贸鈥.

Y continu贸 鈥渆l hombre es de apellido Sanabria y nuevamente esto demuestra la conducta que tienen los hombres violentos y el agresor que toma a la mujer como objeto de su propiedad y que se debe hacer lo que quiere y si no lo hace recurre a esta violencia extrema que es el femicidio鈥.

鈥淗ay que hablar de la violencia que atraviesa la mujer en estos tiempos y saber que no solo es violencia f铆sica, sino que tambi茅n est谩 la psicol贸gica, la econ贸mica y tantas otras maneras que tiene el hombre violento de demostrar que es superior鈥, manifest贸.

鈥淗ay que decir que esto no es una enfermedad, es un ser peligroso para la sociedad鈥, se帽al贸.

En relaci贸n a si hubo alguna denuncia previa al fatal desenlace, la funcionaria explic贸 鈥渆l hombre estaba prestando servicio en Olivos (Buenos Aires) y vino desde all谩 a buscarla, pero m谩s all谩 de si ha hecho o no denuncias la mujer lo que hay que lamentar es la vida de Paola. Ella no quer铆a saber nada de 茅l y vino a Formosa. No s茅 c贸mo se desempe帽aba 茅l en su trabajo, pero si hay que decir que las fuerzas de seguridad tienen cursos en donde se hablan de estos temas, el agresor tiene una conducta que hay que observar, que deber铆an haber observado desde la fuerza y ver porqu茅 vino para ac谩鈥.

鈥淟a mat贸 sin poder ella defenderse. La actitud del agresor no va a salir nunca sin ayuda de un profesional, 茅l iba a hacer esto en el momento que 茅l quiera porque si no obtiene lo que quiere, terminar谩 en esto siempre鈥, explic贸.

鈥溍塻te hombre, as铆 como otros agresores planific贸 lo que iba a hacer. Todos los ciudadanos tenemos que escuchar y poder ayudar a aquellas personas que est谩n pasando por este problema. La justicia tiene una materia pendiente en este sentido porque esto es un hecho excarcelable”, manifest贸.

“La mujer debe recurrir a la Comisaria y hacer una denuncia, no una exposici贸n judicial o bien en la Fiscal铆a de turno”, cerr贸.

M谩s informaci贸n

Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina utiliz贸 su arma reglamentaria para matar a su expareja, herir a su exsuegra y, por 煤ltimo, quitarse la vida en el barrio San Jos茅 Obrero.

El femicidio seguido de suicidio ocurri贸 alrededor de las 16.45 de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Eva Per贸n y S茅ptima.

Luego de un llamado al 911 para informar sobre dos personas que hab铆an sido heridas de bala, se hicieron presentes en el lugar personal de la Subcomisaria Bernardino Rivadavia, del Comando Radioel茅ctrico, de la Secci贸n Motorizada del Departamento Informaciones Policiales, de la Polic铆a Cient铆fica, de la Unidad Regional Uno y una ambulancia del SIPEC.

Al llegar a la escena del crimen, los profesionales constataron que tanto la mujer como el hombre que hab铆a efectuado los disparos estaban sin vida.

Seg煤n los testimonios aportados por algunos vecinos de la zona, el femicida, de 37 a帽os, hab铆a aparecido en la casa de su expareja pocos minutos antes de matarla. Tambi茅n dispar贸 contra la madre de la v铆ctima fatal, que result贸 herida.

Tras las pericias correspondientes, los bomberos trasladaron los cad谩veres hacia la morgue judicial del barrio San Antonio, que realizar谩 las autopsias y, luego, le entregar谩 los cuerpos a sus familiares.

Participan de la investigaci贸n El juez de Instrucci贸n y Correccional de turno Marcelo Javier L贸pez Picabea y la Fiscal de turno Natalia Ver贸nica Tafetani.