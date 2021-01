Federico Amador mandó al frente a Florencia Bertotti con su llamativo toc gastronómico: “Es algo heredado”

El actor contó una intimidad de su pareja hasta ahora desconocida y sorprendió a la actriz.

Florencia Bertotti tiene una extraña tradición familiar que fue contada por su pareja, Federico Amador.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el actor envió un audio relatando los tocs que tiene su pareja y reveló una curiosa situación que sucede diariamente en su casa.

“Hola Juan, cómo andas, te puedo decir dos cositas de Flor. Por qué la necesidad de dejar un bocadito en las comidas en el plato, es algo heredado, el último bocado queda en el plato y después se llena. Y después otro toc sería que la puerta del armario quede cerrada. Necesita que esté cerrada, la dejas entre abierta y te pide que la cierres“, dijo en un audio Amador.

Después de escuchar lo que dijo Federico, Florencia le respondió con claridad: “Es cierto lo que dice Fede. Las puertas de los armarios cerradas porque sino no se puede hacer nada. Me molesta y me parece re normal. Él ponele saca un vaso y deja la puerta en 45 grados y yo digo por qué, no lo puedo entender“.

“Y después el “Culito Pérez Colman” le decimos que es heredado de familia. Mamá y todos dejan en el plato un bocadito. No sé si nos enseñaron como que era de buen gusto, de buena educación dice mi mamá pero en realidad es de mamaca me parece“, manifestó.

Florencia Bertotti reveló su extraña tradición familiar con las comidas

“No sé por qué pero siempre antes de terminar dejamos un bocadito. No desperdiciar comida pero como una cosita ahí. Fede me pregunta por qué no me lo como“, dijo al respecto sobre lo que hace todos los días cuando termina de alimentarse.

Finalmente, consultada por algún toc de Amador, Bertotti fue sincera: “Me encantaría decir toc de él pero lo único que tiene es que es muy desordenado. Mejoró mucho pero es desordenado“.