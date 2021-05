FASE 1. Firmaron convenios para la implementación de subsidios de energía y agua para comercios

A través del Decreto Provincial Nº 63/21, el gobernador de Formosa, creó el Programa de Asistencia Financiera Extraordinaria a la Economía Local para con diferentes medidas atenuar los efectos de la emergencia sanitaria que se atraviesa en las localidades con alerta epidemiológica por la pandemia del COVID-19. El subgerente de REFSA, Víctor Hugo Matwiejuk en contacto con la AM990 habló al respecto.

Vale señalar que el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas firmó los convenios para la implementación de los subsidios de energía y agua para pequeños y medianos comercios de Formosa Capital y Clorinda afectados por las medidas sanitarias dispuestas ante la alarma epidemiológica verificada en ambas ciudades.

Matwiejuk dijo “atento a las nuevas medidas de la vuelta a la fase 1 tanto en Formosa capital como en la localidad de Clorinda, el Gobierno de la provincia dictó algunas medidas a fin de mitigar el problema que se presenta con la implementación de esta fase”.

“Hay que decir que con respecto a REFSA como distribuidora de energía eléctrica el beneficio alcanza a clientes no residenciales de capital como de Clorinda con un consumo bimestral hasta 5 mil KW/hora y con los vencimientos de las facturas no vencidas que operan en el mes de mayo”, añadió.

“Estos beneficios abarcan a las pequeñas y medianas empresas y en el caso particular d en Formosa capital el beneficio abarca a 6452 usuarios no residenciales”, explicó el funcionario.

“El beneficio en si alcanza a más de 7 mil clientes no residenciales”, cerró.