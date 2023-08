Fara: “El electorado de Milei está cansado del gobierno y de JxC”

El consultor político, Carlos Fara, en contacto con la AM990, analizó los motivos por los cuales el candidato de La Libertad Avanza triunfó en las PASO.

“El electorado de Milei está tan cansado del Gobierno como de Juntos por el Cambio”, explicó.

Comentó también que las tensiones vividas en las alianzas fueron un factor determinante. “El exceso de pelea en Juntos deterioró la marca, ya que para pelea pública existía el kirchnerismo”, remarcó.

Toda la dirigencia política fue cuestionada: perdió Posse en San Isidro, los K en Santa Cruz, Massa y la derrota de Malena Galmarini en Tigre, por ejemplo. Todo esto, además del fastidio con lo económico, es una especie de reseteo del sistema.

El tema es que, si este resultado se llega a repetir en octubre, el escenario es otro: no es lo mismo competir contra Sergio Massa y un Gobierno desgastado que contra la figurita nueva.

Parte del problema es que leyeron toda la campaña pensando que era una sociedad pidiendo reformas liberales, y que eso implicaba una especie de vaso conductor entre lo que estaba juntando Milei y lo que recolectaba Bullrich.

Y eso en la evidencia empírica nunca sucedió, ya que el electorado de Milei está tan cansado del Gobierno como de Juntos por el Cambio. Había un poco más de fastidio con Larreta que con Bullrich, pero de todas maneras el votante de Milei no estaba tan dispuesto a votarla a ella. Podía ser el voto útil y no se produjo.

Milei capta todo un electorado que quizá en algún momento eligió a Cristina, Alberto o a Macri, pero que es un voto desideologizado y despolitizado. Hay que tener en cuenta la buena elección de Milei en muchos barrios populares, convirtiéndose en una competencia con el propio peronismo.

La gran pregunta es si Bullrich genera expectativa de futuro mejor comparado con lo que hasta acá hizo el líder de La Libertad Avanza.

Esto deja abierto el escenario. De todas maneras, la gente que se queda en la casa es más proclive a votar a JxC que a otras opciones, pero ahora está Milei, así que habrá que ver.