Familiares de Joaquín piden que la Justicia cite a los “verdaderos responsables”

En contacto con la AM990, la señora Laura Cáceres, mamá de Joaquín Oviedo, se refirió a los avances actuales en la causa judicial y sobre el pedido de ampliación de la investigación.

Sobre las novedades, explicó que, dos profesores de la EPET 1 y un empleado de Refsa quedaron procesados por homicidio culposo, y aunque este proceso no tiene pena de cárcel, “nosotros queremos que llamen a declarar a los verdaderos responsables”, siguió explicando.

La señora Cáceres, continuó exponiendo que en el convenio de pasantía figuraba el nombre de los dos profesores, “pero ellos aducen que solo estaban los nombres, y no les permitía entrar”, y el empleado de Refsa era el jefe de pasantías, “quien no cumplía con sus tareas y no estuvo ese día ni días anteriores”, aclaró.

Sobre la nueva novedad procesal, consideró que “no fue justo del todo, porque los profesores están imputados, pero acá hay otras personas que no fueron llamadas nunca como el jefe de la pasantía de la EPET 1 y la directora quienes elaboraron el proyecto de pasantías”. Ya solicitaron que citen a ambos y “no nos hacen lugar”, dijo.

Sobre Joaquín, contó que tenía muchos sueños y cosas por hacer, mandarlo a una escuela técnica fue una manera de darle un futuro. Al asistir a esa escuela, tenía un convenio de pasantía por tres meses con la empresa de energía. Ya se habían cumplido dos meses y medio que venía trabajando y “nos llegó esa noticia de que recibió 380 de electricidad”, remarcó. También aclaró que el colegio nunca se hizo cargo y por el contrario, se desligo del problema.

Al cierre, agradeció a quienes los apoyan y los acompañan, pero enfatizó que para la familia no se hizo justicia. “Están procesados, pero están libres y trabajando como si nada pasó, mientras nuestra vida nunca va a ser la misma”, cerró.