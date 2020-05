Facundo Guita, el joven buscado por estafa y acusado por embaucador en cinco provincias del país

Facundo Guita es un joven jujeño de 24 años que está siendo buscado por la Justicia tras haber estafado a varias personas que lo denunciaron en ya cinco provincias . La búsqueda se activó esta semana gracias a la denuncia de un comerciante de Mar del Plata al que Guita le robó 250 mil pesos después de que el hombre le dio trabajo y un hogar.

Jerónimo Burgos, la víctima marplatense, es dueño de “Almacén de Milanesas” de la ciudad balnearia y publicó en sus redes sociales la foto de Guita con el título “Se busca por estafa”. Tras esa publicación, Burgos comenzó a recibir decenas de mensajes de varias personas que lo identificaron como el hombre que alguna vez los había embaucado. Incluso, la hermana del estafador lo contactó y le dijo: “Me robó el sueldo y el aguinaldo, no me dejó ni para pagar el alquiler”.

Burgos le dijo al diario La Capital de Mar del Plata que Guita se había presentado hace unas semanas en el local para pedirle comida. El joven le había dicho que se llamaba Facundo, que le decían el uruguayo, pues de allí era oriundo, que era un mochilero que viajaba por toda Latinoamérica, y que por la cuarentena se había quedado varado en Mar del Plata y sin dinero.

Guita se fue ganado la confianza de Burgos y de los empleados del lugar con sus anécdotas y volvía cada día mostrándose confiable y simpático. Hasta que un día le pidió al hombre trabajo para poder para pagar por su comida . El comerciante explicó que primero le asignó tareas menores, como pintar una reja, y que luego comenzó a trabajar en jornada completa.

“A las dos semanas me dijo que le habían robado todo lo que tenía en el hotel, pero resultó ser mentira. Yo me solidaricé y le compré ropa, zapatillas y me pidió si se podía quedar a dormir arriba en el local, que hay una piecita. Así que le conseguí un colchón y unas frazadas y estuvo durmiendo acá 5 días hasta el lunes, que se cobraban los sueldos y me robó todo”, explicó Burgos.

El robo fue el lunes cuando el comerciante fue al local de Olavarría al 2500 en donde estaba el dinero para pagar los sueldos de abril. Allí estaba Guita. Cerca de las 8.30, Burgos atendió a un proveedor y mientras charlaba, Guita se llevó 250 mil pesos que eran para pagarles a los empleados . “Fue un descuido de 20 minutos, entre que le pagué al proveedor y llegó el encargado. Ahí desapareció”, explicó.

Debido al robo, Burgos tuvo que cerrar temporalmente uno de sus dos locales. Además, luego averiguó que el hombre era de Jujuy y que una abogada lo rastreó y “tiene estafas hechas en todo el país, desde Puerto Madryn a Santa Fe”.

Burgos presentó la denuncia en la comisaría novena y estaría caratulada como “hurto”, en la fiscalía de turno, a cargo esta semana por el fiscal Leandro Arévalo, según se detalló en La Capital.