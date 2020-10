Factores de riesgo en el cáncer colorrectal

Hasta la fecha, los estudios de casos y controles publicados en la literatura cient√≠fica han mostrado resultados contradictorios sobre la influencia de factores diet√©ticos y gen√©ticos en el aumento del riesgo de c√°ncer colorrectal (CCR). Con el objetivo de conocer mejor el papel de algunos de esos factores en la etiolog√≠a de ese tipo de c√°ncer, Iker Alegria Lertxundi ha realizado su tesis doctoral bajo el t√≠tulo ‚ÄėDietary and genetic factors associated with risk for development of colorectal cancer: Case-control study in a Basque population‚Äô.

En el estudio colaboraron participantes del programa de cribado de CCR de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Espa√Īa). En el contexto de la investigaci√≥n se llev√≥ a cabo un estudio piloto en el que se evalu√≥ la adecuaci√≥n de la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta de un grupo de pacientes diagnosticados de CCR despu√©s de recibir tratamiento quir√ļrgico. Los resultados de esa investigaci√≥n indicaron que la calidad de la dieta de esos pacientes era inadecuada en varios aspectos, incluida la ingesta de nutrientes (folato, vitaminas D y E, calcio y magnesio). Adem√°s, el consumo por grupos de alimentos se caracteriz√≥ por una elevada ingesta de carnes rojas y procesados c√°rnicos, y un bajo consumo de cereales integrales. Esa inadecuaci√≥n diet√©tico-nutricional se asoci√≥ a ciertos determinantes de salud como el nivel educativo.

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de casos y controles con el fin de analizar factores dietéticos y genéticos relacionados con el CCR. En ese trabajo se observó que un mayor consumo de quesos con un alto contenido en grasa estaba asociado con un mayor riesgo de CCR, mientras que un elevado consumo de alimentos ricos en fibra y de pescado azul estaba relacionado con un menor riesgo de ese tipo de cáncer. A su vez, una mayor adherencia al patrón de dieta mediterránea se relacionó con un menor riesgo de CCR.

Respecto a los factores gen√©ticos analizados, de todos los polimorfismos de nucle√≥tido √ļnico (SNP) de susceptibilidad, solo uno de ellos se vincul√≥ con un mayor riesgo de padecer CCR, en concreto, el rs6687758. Adem√°s, en el grupo de los casos, es decir, de los pacientes diagnosticados de CCR, ese polimorfismo gen√©tico se relacion√≥ con factores modificables de riesgo de c√°ncer, como el h√°bito tab√°quico y la actividad f√≠sica. Finalmente, teniendo en cuenta todos los SNPs analizados, se confirm√≥ que los pacientes con CCR presentaban un mayor n√ļmero de alelos de riesgo que los controles, en otras palabras, ten√≠an mayor puntaci√≥n de riesgo gen√©tico.

Aunque los resultados obtenidos en esta tesis son prometedores, son necesarios más estudios para comprender mejor la influencia de la alimentación sobre el CCR y para establecer el papel de los factores genéticos, así como la contribución de las interacciones gen-dieta en el desarrollo de ese tipo de cáncer en la población estudiada.

Esta tesis doctoral ha sido realizada en el Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos, en el área de Nutrición y Bromatología, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y ha sido dirigida por la doctora Marta Arroyo Izaga. Además, para su desarrollo, se ha contado con financiación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor del Gobierno Vasco y con los Servicios del Banco de ADN de la UPV/EHU, el Biobanco Vasco para la investigación (O+Ehun) y el Centro Nacional de Genotipado (CEGEN-PRB2-ISCIII). Durante el desarrollo de la tesis, el doctorando Iker Alegria realizó una estancia en el Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (Boston) bajo la supervisión del catedrático José María Ordovás. La tesis ha obtenido un sobresaliente cum laude y de ella han derivado cuatro artículos científicos indexados en revistas JCR, tres de ellos publicados en Open Access. (Fuente: UPV/EHU)