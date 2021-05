EXPORTACIÓN DE LA CARNE. Cáceres dijo que la medida puede afectar al abastecimiento de otros productos

El propietario de la Cadena de Supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres en contacto con la AM990 habló acerca del paro que se llevará adelante desde la Mesa de Enlace donde advirtieron que durante 8 días no habrá comercialización de carnes a los frigoríficos.

Cáceres dijo “esto me hace acordar a la 125, que fue en el 2008. Yo creo que vamos por eso mismo camino porque el plazo de 30 días se ira alargando seguramente y la preocupación nuestra es que no solo carne va a faltar. No habrá cerdo, pollo y eso significa que aumentarán los precios de los productos en existencia”.

“Creo que este paro de 8 días, alguien tendría que hablar para que no sean tantos días y para que los frigoríficos sigan funcionando al igual que el campo. La exportación se puede parar de otra manera compre un poco más barato, pero esto es imposible llegar a un acuerdo”, añadió.