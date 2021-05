EXPORTACIÓN DE CARNES. Desde CHAFOR señalaron: “Es una política de ir eternamente para atrás”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR), Jorge Humberto Verdi en contacto con la AM990 habló acerca de la suspensión por parte del Gobierno Nacional a la exportacion de carnes por 30 días.

Verdi dijo “realmente es lamentable lo que está pasando porque tenemos la experiencia de vida de muchos años que nos ha llevado a un cuello de botella de producción de terror donde hemos perdido 12 millones de cabezas y que aún no se han recuperado y volvemos a las mismas decisiones”.

“El objetivo no sabemos porque realmente esto lo que hará es volvernos para atrás. Es una política de ir eternamente para atrás”, añadió.

Que Paraguay y Uruguay exporten más carne que Argentina es el producto de las decisiones que se han tomado. “la suba de la carne, tenemos que tener en cuenta que el problema fundamental y central en este momento es la inflación, no es la suba de la carne y la gran emisión que existe en el país. Este es el problema central, pero de eso el Gobierno no dice nada. Aumentan las naftas y el Gobierno no dice nada”, siguió.

“No se le puede culpar a la suba de la carne, la inflación. Esta es una de las cosas que ha aumentado. Tenemos más de un 4 por ciento de inflación, eso es de terror”, señaló Verdi.

Aumento de las carnes

“Hay que decir que, dentro de los 12 millones, faltan más 5 millones de cabezas. La escasez es lo que marca esto, en el mundo faltan carnes. Este es el producto de las malas políticas que se han tomado durante mucho tiempo y más en la época de Guillermo Moreno, no ha habido una política de crecimiento”, manifestó.

“Cada vez hay que producir más, hay que bajar los impuestos, hay que dejar de emitir, dejar de regalar dinero, estimular el trabajo. Esta es la forma, no hay otra salida a esta situación”, cerró.