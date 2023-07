Explican cómo justificar la no emisión del voto

El voto en las elecciones 2023 en Formosa fue obligatorio para los electores mayores de 18 a帽os y menores de 70 a帽os. En algunos casos estuvo justificado no concurrir a votar.

Quien no vot贸 tiene que justificar su ausencia ante el Tribunal Electoral Permanente (TEP), ingresando al siguiente link https://noemisionvoto.formosa.gob.ar/. All铆, se desplegar谩 un formulario en el cual indicar谩 g茅nero, numero de documento, apellido y nombre, tambi茅n la localidad donde figura en el padr贸n electoral.

A continuaci贸n, deber谩 adjuntar primero una foto de su DNI, y luego en otra pesta帽a, deber谩 tildar el motivo por el cual no concurri贸 a votar: por encontrarse a m谩s de 200 kil贸metros del lugar de votaci贸n, por razones de salud, por razones de servicio, por ausencia fuera del pa铆s, por impedimento leg铆timo debidamente comprobado ante el juez permanente o por causa injustificada. Adem谩s, tiene una opci贸n para agregar observaciones, explicando el motivo de la ausencia.

En una segunda parte, deber谩 agregar una constancia expedida por la autoridad competente o bien por su jefe, en caso de inasistencia por trabajo. El 煤ltimo paso es tipear el c贸digo de seguridad y enviar el formulario.

Al respecto, la presidenta del TEP, Sandra Moreno, explic贸 a AGENFOR que sirven como constancia un certificado m茅dico, p煤blico o privado, constancia de la polic铆a, delegaci贸n o Juzgado Federal. Aclar贸 que los mayores de 70 a帽os y los j贸venes de 16 y 17 a帽os no deben justificar su ausencia.

En el caso de las personas que no hayan podido concurrir a votar, por encontrarse trabajando, deber谩n adjuntar constancia de su empleador.

En todos los casos, cuentan con 60 d铆as, contados desde el d铆a de la elecci贸n.

Aunque aclar贸 Moreno que no habr铆a sanciones para quienes no hayan sufragado porque no existe un registro de infractores, se帽al贸 que 鈥渆n algunos lugares para acceder a un puesto de trabajo o las fuerzas de seguridad, les piden la constancia de voto o la justificaci贸n del no voto鈥.

Cargos confirmados

Moreno confirm贸 que se concluy贸 el escrutinio definitivo, tras lo cual se confirma la victoria de la dupla Gildo Insfr谩n-Eber Sol铆s como gobernador y vicegobernador. Asimismo, de las quince bancas en disputa en la Legislatura, se asignar谩n 11 al PJ, tres para la Confederaci贸n Frente Amplio Formose帽o y una para Libertad, Trabajo y Progreso.

鈥淓n cuanto a Intendencias, todas son para el PJ, en Capital para el ingeniero Jorge Jofr茅. En cuanto a las bancas, son cuatro para el PJ, distribuidas entre los sublemas, y dos para la Confederaci贸n, tambi茅n repartidas en sublemas鈥, subray贸 la presidenta del TEP.