Evelyn Von Brocke habló de la reciente separación de Fabián Doman

El conductor de “Intratables” se distanció de María Laura de Lillo luego de tres años de relación amorosa

La pandemia puso a prueba los vínculos amorosos y durante la cuarentena muchas personas se separaron. Los famosos no escapan a esta realidad, como el caso de Fabián Doman y María Laura de Lillo. Según pudo averiguar Teleshow, ambos decidieron poner un punto final a su relación, después de tres años de amor.

La separación se dio hace aproximadamente un mes –en coincidencia con el tiempo que lleva mostrándose sin su alianza en Intratables– y fue en buenos términos, aseguraron desde el entorno de la pareja. Como han firmado una unión civil, pero no están casados y tampoco convivían, no hay reclamos por bienes en común ni cuentas pendientes entre ellos.

Los compromisos laborales de Doman jugaron un papel preponderante en la decisión. El periodista comienza su jornada muy temprano en radio La Red, con la conducción del ciclo Doman 910 de 6 a 9; y finaliza tarde, como anfitrión de Intratables, por América, de 21 a 23. Estos compromisos, con sus particulares horarios, habrían provocado complicaciones a la hora de llevar a cabo planes en común.

Todavía ninguno de los protagonistas salió a hablar de esta ruptura. Hasta el momento Evelyn Von Brocke fue la única que opinó sobre esta noticia, ya que conoce muy bien al conductor de América. Los periodistas estuvieron casados durante veinte años y se separaron en 2013. Más allá de esto, mantienen un vínculo por los dos hijos que tienen en común.

“Fabián me llamó hace tres semanas, tenemos una buena amistad. Somos amigos hoy. Nos consultamos las cosas de los chicos y en esa conversación me pidió un consejo con respecto a algo y le dije que no lo escuchaba bien. ‘Me parece que estás en alguna situación’, le dije, y me contestó que me quede tranquila, que estaba bien…”, dijo la panelista de Cortá por Lozano.

En una charla con Verónica Lozano, la periodista aseguró: “Era porque él quería hacer un cambio de domicilio, me pidió un consejo y se lo di. A raíz de eso me dijo: ‘¿Pero por qué me estás diciendo esto?’. Le respondí que soy intuitiva. ‘Me doy cuenta, te escucho la voz y no te oigo bien’. Pero bueno, él está casado con su profesión, con su trabajo”.

Mientras hablaba del padre de sus hijos, apareció en cámara Juan Viaggio, el esposo actual de la panelista. Entre risas, la conductora le dijo en tono de broma: “Menos mal que era él y no Doman…”. Luego, agregó: “Es muy positivo cuando las relaciones pasadas pueden congeniar en el presente”, tenés una buena relación con Fabián”. Evelyn le respondió: “Tiene que ser así si tenés hijos. Juan también tiene a la mamá de sus hijos. Hoy se trata de ser una familia ensamblada. Hay que tener paciencia y empatía con el otro”.

Además, la periodista aseguró que la pareja podría reconciliarse en un futuro: “Se llevan muy bien María Laura y Fabián. Creo que tal vez pueden llegar a volver. Por ahí es un impasse…”. Por último, le dio un consejo a su ex marido: “Creo que Fabián tiene que negociar con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos”.