Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La modelo habló por primera vez y enfrentó los rumores sobre el fin de su matrimonio con el exfutbolista.

Evangelina Anderson interrumpió la especulación en torno a su vida afectiva y confirmó ante los cronistas que la esperaban a la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones que está “separada”, tras los continuos rumores que circularon en los medios. Con el rostro serio, la modelo respondió ante la consulta directa en la puerta de los estudios de El Trece. “Estoy separada”, afirmó, y se negó a profundizar detalles, argumentando que hay “una familia y hay tres chicos”. La frase dura y precisa marcó un quiebre en el clima de incertidumbre alrededor de la relación entre la figura televisiva y el exfutbolista Martín Demichelis, con quien comparte tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

Este jueves, al aire de Desayuno Americano mostraron a la modelo hablar ante la prensa minutos antes de subirse a un taxi. “¿Hace mucho?“, le consultaron y su respuesta fue contundente: ”Sí“. Si bien las versiones sobre la ruptura entre la modelo y el exfutbolista venían circulando hace semanas, en esta oportunidad fue la propia Anderson quien decidió terminar con los rumores y hacer frente a la situación de manera pública.

Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). 18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto. . Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante ”, agregó de manera directa. “Detalles no doy, pero tomamos la decisión hace bastante., estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto.