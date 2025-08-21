Estudiantes aguantó la ventaja de la ida ante Cerro Porteño y se clasificó a cuartos de final

El Pincha, que ganó la ida por 1-0, empató sin goles como local y avanzó de fase en el certamen internacional.

El Pincha igualó 0-0 frente a Cerro Porteño, hizo valer el 1-0 de la ida en Asunción y se convirtió en el tercer equipo argentino en meterse entre los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, junto a Vélez y Racing. Ahora espera por Flamengo o Inter de Porto Alegre.

No fue un partido brillante de Estudiantes, ni tampoco de Cerro Porteño. El equipo paraguayo no se animó a atacar, mientras que los de Eduardo Domínguez priorizaron cuidar la ventaja y no exponerse al contragolpe rival.

Durante la mayor parte del encuentro, Estudiantes manejó el balón sin generar peligro real. La ventaja de un gol obtenida en Asunción le permitió controlar tiempos y espacios, con pocas llegadas de riesgo, mientras Cerro apostaba a algún error o pelota parada para igualar la serie.

Cristian Medina, lo mejor del Pincha

El volante ex Boca fue el jugador más desequilibrante del local, activo y concentrado en cada intervención. Sin él, el equipo se mostró previsible y con poca sorpresa ofensiva: Carillo jugó demasiado solo, Tiago Palacios lejos de su mejor nivel, y Castro más preocupado por correr que por generar peligro. En el mediocampo, Ascacibar y Amondarain se enfocaron más en cortar que en crear juego.

Cero riesgo y ventaja asegurada

Estudiantes casi no pateó al arco en casa: solo un disparo de Castro, contenido por el arquero uruguayo Martín Arias. La clave fue administrar la diferencia y sostener la serie sin sobresaltos, demostrando que a veces el oficio pesa más que el juego vistoso.

Ahora, con el pase asegurado, el desafío será mejorar en el juego si quiere soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. Por lo pronto, el objetivo principal está cumplido: está entre los ocho mejores equipos de América.