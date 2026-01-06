Este lunes 5 inició la colonia de vacaciones 2026 en el Paraíso de los Niños

Con la llegada de la primera delegación proveniente de Ingeniero Juárez y

asistentes de la ciudad capital, este lunes 5 de enero comenzó formalmente

la colonia de vacaciones 2026 en el Complejo Paraíso de los Niños. Se trata

de una actividad gratuita, organizada por el Gobierno de la provincia de

Formosa, a través del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que esta propuesta se replicará en las instalaciones del

Parque Acuático “17 de Octubre”, ubicado en la Jurisdicción Cinco de la

ciudad de Formosa. En ambos complejos el Gobierno provincial despliega

una amplia agenda de actividades recreativas y ofrece control médico

integral para los asistentes.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR), la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia

Guardia Mendonca, expresó que “iniciamos nuestra querida colonia de

vacaciones, como otro año más con una inmensa alegría y emoción, porque

para nosotros esto es un trabajo que hacemos con un profundo cariño”.

Subrayó que sostener en el tiempo un programa gratuito como este

“significa una decisión política del gobernador Gildo Insfrán, siendo un

espacio recreativo para nuestros más pequeños”.

Asimismo Guardia Mendonca vinculó este inicio con las celebraciones por

el Día de Reyes, este martes 6, recordando que a lo largo y ancho de la

provincia se realizará la tradicional entrega de juguetes en todos los

establecimientos educativos de nivel inicial y primario. “Es una acción

integral que recorre el territorio a lo largo y ancho”, resaltó.

“Realmente la niñez formoseña es la única privilegiada para el Gobierno de

Formosa, y son la prioridad para el Gobernador”, aseguró.

Finalmente, indicó que, a pesar de que la mayoría de los municipios del

interior cuentan con sus propios complejos recreativos, el programa

“Conociendo mi provincia” se mantiene vigente durante esta temporada de

verano, “garantizando que los niños del interior viajen hasta la Capital para

vivir una experiencia inolvidable”.

Delegación de Ingeniero Juárez

En la misma línea, Manuela Valentinuzzi, coordinadora del programa

“Conociendo mi Provincia”, puntualizó que con un grupo de más de 30

niños y niñas de Ingeniero Juárez, acompañados por adultos y docentes, se

inauguró el ciclo de visitas de localidades del interior, que se extenderá

durante todo el año.

Señaló que en la jornada del lunes estuvieron en el Paraíso de los Niños

comenzando con la colonia de vacaciones; en tanto que “mañana martes 6

van a conocer el majestuoso Parque Acuático, realizarán un recorrido por el

centro de la ciudad y luego regresarán a sus casas”.

Además, anticipó que la agenda de visitas “ya está organizada”, resaltando

que “es equitativa la distribución de oportunidades de conocer nuestros

natatorios”, recordando que se recibirán delegaciones durante toda la

temporada.

También la profesora Mariana Isabel Flores, de la EPEP N° 24 “Ricardo

Gutiérrez”, comentó sobre la “alegría” de los chicos por la posibilidad de

participar de esta propuesta, quienes estaban “muy ansiosos y preparados”.

A su vez, enfatizó en “la calidad” de la atención recibida en la Capital,

marcando que “se trata de una linda experiencia para ellos y los papás que

pudieron acompañar”.

Finalmente, Gisela Bordón, madre de uno de los niños, puso en valor el

acompañamiento del Estado, remarcando que “estamos contentos por el

Modelo Formoseño que nos acompaña siempre” y agradeció “al

gobernador Insfrán y el intendente Rafael Nacif por su apoyo incondicional

para lograr este proyecto, ya que es una experiencia única y linda para los

chicos”.