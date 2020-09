ESTE 1 DE OCTUBRE. Prepararán Yopará sin gluten

La coordinadora general de la Asociación de Celíacos en Formosa (ACEFOR), Lic. Felisa Díaz, en diálogo con la AM990 habló del yopará que se hará nuevamente este año. Y aseveró que para este año ya tiene prometidas 200 porciones de este tradicional alimento que se consume el 1 de octubre.

Esta asociación hace 10 años que lleva adelante la preparación de este yopará sin gluten. “Nació con la idea de investigar que era el este alimento. Investigué y lo hice, yo nunca lo había comido, a mí me gustan las raíces, verduras y semillas y realmente me llevé una sorpresa porque este alimento lo traen los Jesuitas a la zona de Misiones y de Paraguay, ellos son los que le enseñan a los guaraníes y a los originarios a hacer este alimento”.

“Vale señalar que esta comida tiene un trasfondo y tiene que ver con que la comida escomo el cierre de todos los rituales que uno debe estar comenzando a hacer. Esto se hace una semana antes del 1 de octubre”, añadió.

“Los preparativos es una cuestión no solo de la parte física de las formas, que es el plato de la comida, sino que también el ambiente que uno debe preparar, mental y físico. Esto de acomodar todo es parte de este ritual. Cuando uno mira la historia, el yopará ve que un duende o un viejo (así está caracterizado el Karaí Octubre) que se instala en la casa. Este el duende de la miseria y la leyenda dice que si uno no tiene preparada la comida el 1 de octubre a las 12 del mediodía que es cuando pasa este, se te instala en la casa y tenes una pobreza todo el año”, explicó.

“El yopará tiene que estar bien cocido y debe ser abundante para que alcance para todos para justamente este duende pase y sienta el olor a comida y se vaya”, dijo.

Empecé a hacer para mi familia no más, después se fueron sumando más y ya el año pasado dimos más de 300 porciones. Para este año ya tengo más de 200 porciones prometidas.

En relación a los ingredientes, señaló “la características que tiene este alimento, para esta zona es que le ponen todo lo que sea zapallos, semillas y además huesos”.

“Lo que se busca es que todo lo que sea semillas se usen. El yopará es una mezcla de lo que se le ocurra a uno, es por ello que lleva verduras, carne, huesos, semillas. Yo le pongo semillas, mucho verde, mandioca, zapallo y una variedad de semillas que voy preparando durante el año”, indicó.

Para solicitar una porción o bien para adquirir algún tipo de consejo a la hora de preparar este riquísimo platillo puede hacerlo viendo en el muro de Facebook de la asociación.