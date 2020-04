ESTANISLAO DEL CAMPO. Personal jerárquico de la Municipalidad se bajó los sueldos

El Intendente de la localidad de Estanislao del Campo, Arnaldo Barrios en contacto con la AM990, aseguró que la localidad se encuentra completamente cerrada. Asimismo contó que en el mencionado pueblo el personal jerárquico se bajó los sueldos.

Barrios comenzó diciendo “estamos muy preocupados y por supuesto ya no sabemos adonde vamos, porque cada día nos preocupa mas esta situación, además que los medios de comunicación nos hacen que estemos más preocupados”.

Asimismo señaló “dentro de todo estamos siguiendo el confinamiento obligatorio y quedándonos en casa que es lo más importante para combatir esta enfermedad”.

Y agregó “en esta localidad se cumple la cuarentena, pero creo que en la mayoría de los pueblos del interior se cumple”.

“Sabemos que en Formosa no hay casos de infectados por coronavirus, que es lo mas preocupante, pero ese es el punto clave y nosotros debemos cuidarnos con mas razón si no tenemos contagiados en nuestra provincia y hay que redoblar los esfuerzos para que no se registren casos. La gente esta consiente de que la única manera de no contagiarnos es quedarnos en casa”.

Accesos a localidades cerradas

Contó además “nosotros fuimos uno de los pueblos en cerrar el ingreso al pueblo. Nosotros tenemos la localidad cerrada. Hace 30 días tenemos el pueblo cerrado”.

Reducción de salarios

Consultado acerca de la reducción de salarios del personal jerárquico de la Comuna, manifestó “hace prácticamente dos meses, luego de que se produjera el cambio de gobierno en esta localidad y a partir del 10 de diciembre empezamos a trabajar con un nuevo presupuesto donde hemos dialogado con los Concejales para tratar de bajar un poco la dieta para tratar de estabilizar un poco a lo que hace la situación salarial del empleado municipal y hemos logrado esto. Este presupuesto habla de la baja de salarios del personal jerárquico incluyendo Intendente, Concejales y demás funcionarios de la comuna”.