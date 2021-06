ESTAFAS INFORMÁTICAS. Con la pandemia han incrementado los delitos informáticos

La especialista en delitos informáticos, Verónica López Uriburu en contacto con la AM990 habló acerca del crecimiento de delitos informáticos que trajo aparejada la pandemia. A raiz de los falsos whatsApp que circularon ayer en donde Mercado Libre entregaba regalos a los usuarios de a red social, la empresa debió salir a desmentir los hechos y aseguraron que este tipo de delitos ha sufrido un incremento.

López Uriburu manifestó “lo primero que hay que tener en cuenta es no darle clics a ningún enlace sobre todo si llega por WhatsApp, tampoco en los que llega por mail, de hecho, hoy está circulando uno donde piden la verificación de autentificación por parte de Microsoft supuestamente. Esto está llegando a todos los mails, esta es otra modalidad y están a la pesca de nuestros datos y estos parecen no tener un valor, sin embargo, esto tiene un alto valor en los mercados virtuales”.

Y siguió “tenemos que resguardar nuestros datos, bancarios y personales. Hay que tener en cuenta que nadie regala nada, aunque sea Día del Padre o Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, no hay que darle clic a nada porque esto nos redirecciona a plataformas en donde no solo nos pueden robar datos, sino que además se nos pueden instalar involuntariamente virus informáticos y nos hará un gran perjuicio como lo que ha sucedido estos días con las estafas bancarias atreves de la plataforma de Homebanking”.

“En caso de haber sido estafados lo que hay que hacer es la denuncia pena y también en Defensa al Consumidor para la devolución y responsabilidad que tiene la entidad bancaria con su cliente, pero si bien uno no es investigador es importante sentar precedentes y para la investigación misma se debe hacer a denuncia penal”, cerró.

Más información

Se viralizó un mensaje falso en Whatsapp que ofrecía regalos gratis de Mercado Libre; la compañía salió a desmentirlo en un comunicado.

Ya es de público conocimiento que WhatsApp es una plataforma donde el terreno es fértil para la desinformación. Cadenas con información falsa y mensajes viralizados sin previo chequeo de la información dentro de estos parece ser noticia de todos los días.

Una vez más, un mensaje falso se viralizó a lo largo de los usuarios de la plataforma. En esta ocasión, el mensaje incluía un enlace engañoso que, en su previsualización, contenía un “anuncio” de Mercado Libre. El anuncio falso, en cuestión, era que la empresa estaba regalando más de dos mil productos gratis por su 20 aniversario.

El problema del mensaje es que, al clickear el enlace ya sea en el celular o en la computadora, se reenvía automáticamente el mensaje a todos los contactos del usuario. Además, extrae información y datos personales del usuario que ingresa al link.

En marzo pasado ocurrió una situación similar, también con Mercado Libre, con la viralización de un mensaje que decía “Celebración del 20 aniversario: ganá un regalo gratis”. La empresa, en su momento, aclaró que se trataba de otro caso de phishing. El phishing se basa en que delincuentes informáticos logren que sus víctimas hagan clic en enlaces a páginas apócrifas con previsualizaciones y títulos engañosos para obtener su información personal en el momento del acceso.

La respuesta de la compañía

Mercado Libre tuvo que salir a desmentir el mensaje en sus redes sociales, al igual que en marzo pasado. “El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de publicidad engañosa y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia”, escribieron en Twitter.

Además, la empresa brindó un consejo para seguir con la prevención del phishing. “Para reconocer cuándo se trata de un caso engañoso, te recomendamos que corrobores siempre que la dirección desde donde te llega la comunicación sea oficial y que tengas en cuenta que las empresas nunca te piden que ingreses datos fuera de sus sitios o apps”, agregaron.