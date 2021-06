ESTAFAS EN EL BANCO GALICIA. Damnificado contó que se ha logrado resolver la situación en relación a su estafa

Uno de los afectados por una estafa del banco Galicia, Ricardo Soria en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n en que se encuentra su situaci贸n.

Soria dijo 鈥渕e acreditaron un prestamos de 1 mill贸n de pesos, yo he realizado todas las denuncias correspondientes. He realizado adem谩s de la denuncia ante las autoridades judiciales denunci茅 en los medios de comunicaci贸n esta situaci贸n鈥.

Y a帽adi贸 鈥渆l mi茅rcoles me llamaron por tel茅fono avis谩ndome que se hab铆a resuelto mi situaci贸n, me hab铆an bloqueado la cuenta y no sab铆a que movimientos hab铆a, ni el dinero que ten铆a鈥.

鈥淧or todos lados se dice que uno es quien es el que brinda los datos, yo nunca lo hice. Lo 煤nico que recib铆 fueron llamadas telef贸nicas ofreci茅ndome cr茅ditos, pero en ning煤n momento acept茅 el mismo鈥, sigui贸.