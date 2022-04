ESTAFAS. Desde la Defensoría del Pueblo alertan acerca de ésta modalidad que se realiza de manera virtual

El defensor letrado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, José García en contacto con la AM990 habló acerca de las denuncias por estafas que reciben en dicho organismo de la Constitución.

García comenzó diciendo “nosotros estamos haciendo una encuesta con nuestra gente y de 10 formoseños, 8 ya han recibido mensajes con tentativa de estafas”.

“Las llamadas o mensajes son a fin de incurrir en el hecho de estafas contra las personas, hay muchas modalidades que son utilizadas por éstos delincuentes, entre ellos hay premios, servicio gratis de alguna empresa, además también de servicios sociales”, añadió.

“Hay una nueva estafa que tiene que ver con cargar el nuevo homebanking del Banco de Formosa, esto ya se ha cargado a Google. A me sucedió y me di cuenta de que no es la página oficial del banco”, cerró.