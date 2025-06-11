Estados Unidos se prepara para ordenar la salida del personal no esencial de las embajadas de Irak, Bahréin y Kuwait

El Departamento de Estado se prepara para ordenar la salida de todo el personal no esencial de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak debido a la posibilidad de disturbios regionales, dijeron el miércoles dos funcionarios estadounidenses.

La embajada de Bagdad ya contaba con personal limitado y la orden no afectará a un gran número de personal.

Sin embargo, el departamento también autoriza la salida de personal no esencial y familiares de Bahréin y Kuwait. Esto les da la opción de decidir si abandonan el país.

La decisión de Estados Unidos llegó tras una nueva amenaza de Irán, que advirtió el miércoles que atacará las bases militares estadounidenses en Oriente Medio en caso de conflicto con Washington.

Si “se nos impone un conflicto, la otra parte sufrirá sin duda más pérdidas que nosotros”, declaró el ministro iraní de Defensa, Aziz Nasirzadeh. “Sus bases están a nuestro alcance” y “Estados Unidos deberá abandonar la región”, agregó.

El Pentágono está preparado para apoyar una posible evacuación del personal estadounidense de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, dijo otro funcionario estadounidense.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para detallar planes que no se han hecho públicos.

Las tensiones en la región han ido aumentando en los últimos días a medida que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear en rápido avance parecen haber llegado a un punto muerto.

Mientras tanto, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica estaba a punto de votar sobre una medida para censurar a Irán. Esto podría impulsar un intento de reimponer las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán mediante una medida del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, que sigue vigente hasta octubre.

En medio de los informes sobre los preparativos para la salida de las embajadas, la misión de Irán ante la ONU publicó en las redes sociales que “las amenazas de fuerza abrumadora no cambiarán los hechos”.

“Irán no busca un arma nuclear, y el militarismo estadounidense sólo alimenta la inestabilidad”, escribió la misión iraní.

El ministro de Defensa iraní, general Aziz Nasirzadeh, dijo por separado a los periodistas el miércoles que esperaba que las conversaciones con Estados Unidos dieran resultados, aunque Teherán estaba dispuesto a responder.

“Si se nos impone un conflicto, las bajas del oponente sin duda serán mayores que las nuestras, y en ese caso, Estados Unidos debe abandonar la región, porque todas sus bases están a nuestro alcance”, declaró. “Tenemos acceso a ellas y las atacaremos a todas en los países anfitriones sin dudarlo”.

Más temprano el miércoles, un comunicado del Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, un esfuerzo con sede en Medio Oriente supervisado por la marina británica, emitió una advertencia a los barcos en la región de que “se ha informado del aumento de las tensiones dentro de la región que podría conducir a una escalada de la actividad militar con un impacto directo en los marineros”.

Instó a la cautela en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz. No mencionó a Irán, aunque en el pasado esas vías fluviales han sido escenario de incautaciones y ataques de buques iraníes.