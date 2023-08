Estacioneros consideran aumentos “entendibles” por la devaluación

脕ngel Bigatti, referente de la c谩mara de estaciones de servicio, en contacto con la AM990 se refiri贸 a la suba de los combustibles.

En principio se le consult贸 sobre si YPF hab铆a incrementado los precios de sus naftas y contest贸 que no. Dijo adem谩s que se hab铆a comunicado con el gerente regional de la empresa quien le informo que en algunas Shell el aumento hab铆a sido del 25%, la Axxion 12.5%, pero segu铆an sin saber de cu谩nto ser谩 el aumento que regir谩 en las estaciones de bandera.

Sobre el aumento de la Shell remarc贸 que considera que es entendible ese porcentaje teniendo en cuento la devaluaci贸n que se llev贸 a acabo a comienzos de esta semana, ese fue el aumento mayorista que recibieron ellos. Destac贸 por otro lado que no ve desabastecimiento en YPF a pesar de no haber aumentos a煤n, lo que considera una jugada pol铆tica ya que dicha empresa pertenece al estado.

Sobre los aumentos explic贸 que est谩 todo ligado al valor del d贸lar y a la inflaci贸n, pero todo tiene un origen en la especulaci贸n financiera. Siempre se habla de que la emisi贸n monetaria produce inflaci贸n, pero nadie dice nada de las alt铆simas tasas de inter茅s que cobran los bancos y el dinero que ganan sin aumentar el cr茅dito a los usuarios.

Destac贸 tambi茅n la gran carga impositiva que llevan en sus hombros los empresarios por a帽os y a帽os, que hace casi imposible trabajar.

Al cierre dijo que hay que cuidar al contribuyente, a la producci贸n, al que genera empleo genuino. Y agreg贸 que hay que reestructurar la educaci贸n para que incluya los valores perdidos del trabajo y la honestidad. Y por supuesto bajar impuestos.