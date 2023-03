Escobar: “Formosa siempre se ocupó de la seguridad de los ciudadanos”

El subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, Juan Bernab茅 Escobar se refiri贸 a la publicaci贸n de un diario en base a la entrevista del especialista Eduardo Buscaglia con el periodista Eduardo Feinmann, que en un momento lig贸 a la provincia de Formosa como posible ruta del C谩rtel de Sinaloa. Confirm贸 a la AM990 que, por el hecho, hay un pedido de investigaci贸n en la justicia provincial.

鈥淐on respecto a esa publicaci贸n period铆stica, donde un especialista en una entrevista con un medio en Buenos Aires que, despu茅s de explicar que es un asesor en varios pa铆ses contra el crimen organizado, hablaba de que trabaj贸 en 2011 en Santa Fe, en Francia y en ese desarrollo ante una pregunta dice que Formosa, Chaco y Buenos Aires formar铆an parte de la ruta del Cartel de Sinaloa鈥, comenz贸 diciendo.

En ese sentido, menci贸n que al no haber ning煤n elemento vinculante, 鈥渂as谩ndonos en el trabajo territorial contra el narcomenudeo y narcocrimen鈥, amerit贸 a que se presentara ante el procurador general de justicia para pedir una investigaci贸n de lo que surge de estos dichos, los que calific贸 de 鈥渕uy graves鈥.

鈥淧edimos que se investigue lo que surge del contenido de esas declaraciones period铆sticas, porque tambi茅n se habla en un p谩rrafo de lavado de activos, trata de personas, venta de 贸rganos y medicamentos adulterados鈥, enfatiz贸 Escobar en contacto con este medio.

“La entrevista se transcribi贸 en un diario local y se realiz贸 la denuncia para que puedan aportar datos porque Formosa siempre se ocup贸 de la seguridad de los ciudadanos, sabiendo lo complicado que es vivir en una provincia de frontera y sin antecedentes de este tipo鈥, remarc贸 el funcionario. 鈥淧edimos que se investigue porque nuestra obligaci贸n es un deber jur铆dico y ciudadano鈥, a帽adi贸.

Con respecto a la persona de la entrevista, aclar贸 que no la conoce personalmente, como tampoco no pone en duda su capacidad profesional, 鈥渓o que vi fue lo que sali贸 en la nota period铆stica鈥, expuso. “Dice que es una persona id贸nea que trabaja asesorando a pa铆ses sobre esos temas, pero a nivel local no tenemos elementos para probar lo que dijo”, advirti贸.

Para finalizar explic贸 que Formosa cre贸 el fuero espec铆fico desde 2015 y han trabajado incansablemente desde entonces, 鈥渘o encontrando ninguna presencia de una organizaci贸n criminal de este tipo鈥.