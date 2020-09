ESCÁNDALO SEXUAL EN DIPUTADOS. “Se trató de un hecho lamentable en la conducta del Diputado”

El diputado nacional, Mario Arce en contacto con la AM990 habl贸 acerca del esc谩ndalo sexual que se vio el d铆a de ayer con el legislador Juan Ameri.

Arce comenz贸 diciendo 鈥渟e trat贸 de un hecho lamentable, vergonzoso, lamentable en la conducta del Diputado porque no solo es reprochable su conducta sino que tambi茅n hace mal a las instituciones de la democracia y en este caso al Congreso as铆 como tambi茅n a la pol铆tica, entonces este tipo de conductas me parece que debe tener un rechazo y por suerte la C谩mara ha actuado de manera r谩pida y todos los bloques han estado de acuerdo en primer lugar al suspenderlo al exdiputado y con posibilidad de formar una comisi贸n que analice que tipo de sanci贸n se le iba a poner y est谩bamos todos de acuerdo que la sanci贸n sea la expulsi贸n, pero a la medianoche ha ingresado una nota donde Ameri presentaba la renuncia a su cargo, eso lo 煤nico que hizo fue facilitar y que no se siga agraviando el esc谩ndalo mayor como fue y ha empa帽ado lo que se estaba tratando en el recinto鈥

鈥淔ue totalmente reprochable lo sucedido y es por ello que le hemos aceptado la renuncia鈥, a帽adi贸.

鈥淓s la responsabilidad de cada uno la que debe primar. No solo hay que estar frente a una computadora ya que el trabajo legislativo al menos en mi caso m谩s all谩 de estar atento y pendiente y estar haciendo las presentaciones que hacen a los temas que se tratan, tambi茅n hay un tema que tiene que ver con ciertas iniciativas que uno va elaborando por ejemplo en materia de incendios, deforestaci贸n, algunas denuncias de Greenpeace que ha hecho, la mortandad de peces, en mi caso tengo una agenda que la voy trabajando m谩s all谩 de la sesi贸n鈥, se explay贸.

Dijo tambi茅n 鈥渘osotros no tenemos sesi贸n toda la semana y no se justifica lo sucedido. Sucede que este sistema mixto donde se impone la virtualidad es m谩s propenso a este tipo de situaciones, me parece que ac谩 empieza a jugar la responsabilidad de cada uno鈥.

鈥淒ebemos decir que no solo se reprocha la conducta del Diputado, sino que tambi茅n una serie de pr谩cticas que se dan en todos los niveles porque o solo se dan en el 谩mbito de la C谩mara de Diputados, sino que tambi茅n pasa en la Legislaturas provinciales, en los Concejos Deliberantes, es por ello que la poblaci贸n debe cada dos a帽os repensar a quienes pone a representarlos鈥, cerr贸.