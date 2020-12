Escándalo internacional con Barcelona: acusan al club de dejar varado a un deportista por negociar en secreto con el Real Madrid

El conjunto azulgrana quedó en el medio de la escena por su accionar con el base francés Thomas Heurtel

Un nuevo escándalo internacional tiene como protagonista al Barcelona. En esta oportunidad, por la decisión que tomó la dirigencia con el base francés Thomas Heurtel, quien quedó varado en Turquía tras la derrota por 86 a 79 ante Anadolu Efes por la Euroliga.

En las primeras versiones que salieron a la luz, Mundo Deportivo asegur√≥ que esta medida se debe a que los mandatarios del club azulgrana sienten que el basquetbolista los ‚Äútraicion√≥‚ÄĚ durante las negociaciones para la rescisi√≥n de su contrato.

Seg√ļn el rotativo, el galo y su agencia, Beobasket, le hicieron creer a los Cul√© que el deportista se encontraba negociando con el Fenerbah√ße, raz√≥n por la que solicit√≥ viajar junto al plantel a Estambul pese a no estar en los planes del t√©cnico ҆arŇęnas Jasikevińćius. Sin embargo, cuando todo estaba encaminado, Barcelona se enter√≥ que Heurtel estaba negociando en secreto con el Real Madrid, entidad que busca a un organizador tras la salida de Facundo Campazzo rumbo a los Denver Nuggets de la NBA.

La decisi√≥n que tomaron los mandatarios catalanes no fue bien vista por algunas de las principales figuras del Viejo Continente. El primero en declarar fue Mike James, base del CSKA. ‚ÄúRealmente me pregunto c√≥mo no lo dejaron subir al avi√≥n. Siempre he visto al Bar√ßa como uno de los est√°ndares de oro de la Euroliga, pero si esto es lo que parece, es una pena de verdad. No te queremos en este club y queremos que te vayas, pero puedes ir solo al lugar que decimos‚Ķ Esto no es una dictadura‚ÄĚ, escribi√≥ en su cuenta de Twitter.

Kevin Seraphin, p√≠vot franc√©s con pasado en el Barcelona, defendi√≥ a su compatriota: ‚ÄúBueno, cambia tu forma de verlo. A m√≠ no me sorprende esto. Los fans son incre√≠bles, pero los responsables son un pu√Īado de aficionados‚Ķ Les ofrecer√© un cerebro para Navidad‚ÄĚ. Evan Fournier, el galo de los Orlando Magic, afirm√≥ ‚ÄúBarcelona, son mezquinos por esto‚ÄĚ.

Alfonso Reyes, presidente del sindicato de jugadores en Espa√Īa, tambi√©n mostr√≥ su repudio en las redes sociales. ‚ÄúActo injustificable e indigno‚ÄĚ, sentenci√≥.

Ante semejante revuelo que se origin√≥, Barcelona decidi√≥ emitir un comunicado, en el que explic√≥ los motivos de su accionar y recalc√≥ que el deportista a√ļn forma parte del club.

El comunicado del Barcelona:

El domingo, d√≠a en que el equipo se enfrentaba al Joventut de Badalona, el Club y el jugador decidieron que el jugador no disputara el partido para evitar una posible lesi√≥n, ante un acuerdo de resoluci√≥n de contrato mutuo inminente. El lunes el Club permite al jugador, que no estaba convocado para el partido contra el Anadolu Efes, viajar con el equipo a Estambul para solucionar su futuro profesional, tal y como √©l y su representante pidieron. El martes el jugador pidi√≥ permiso al club para hacer vida paralela al equipo durante este desplazamiento y poder resolver su futuro profesional. El martes al mediod√≠a, el Club y el agente del jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando. Ante la situaci√≥n generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo. El jugador no estuvo desatendido en ning√ļn caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentaci√≥n pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el d√≠a siguiente. Finalmente, el Club quiere comunicar que Thomas Heurtel sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, a la espera de poder solucionar su futuro en los pr√≥ximos d√≠as.

Seg√ļn Mundo Deportivo, el enojo tambi√©n lleg√≥ a Jasikevińćius, por lo que la salida de Heurtel, y el posible arribo de su compatriota Leo Westermann para reemplazarlo (es representado por la misma agenda y fue cortado recientemente por el Fenerbahce) quedaron en el aire.

