ESCÁNDALO EN LA UNaF. “Todo sector político se quiere meter en cualquier lugar”, dijo Olmedo

El profesor Mario Olmedo, doctor y magíster en Educación, docente de la Universidad Nacional de Formosa, en contacto con la AM990 habló acerca de los hechos que se registran en la UNaF.

Olmedo comenzó diciendo “los episodios están a la vista, no es fácil explicarlo. La Universidad esta empantanada y digo esto porque sobre la mesa están carreras no aprobadas, equipos de conducción totalmente agrietados porque el equipo de conducción que asumió con Palmetler anda cada uno por su lado y trae una serie malestares o síntomas muy preocupante que en cualquier otra universidad vecina tienen un montón de carreras de grado y posgrado acreditados y nosotros tenemos como posgrado una sola acreditada”.

“Históricamente hay que acordarse que la Universidad nació y creció en momentos de grandes cimbronazos. El logro de la Universidad fue por lucha, la normalización también costó mucho, después de todo lo que costó para tener nuestra universidad aparecieron los títulos truchos y ahora estamos viendo esta movida fenomenal que en las urnas son las menos respetadas y la violencia es lo que prima”, añadió.

“Todo lo que pasa es muy preocupante y la Universidad Nacional en Formosa es una de las instituciones más importantes para nuestro presente y futuro, se necesita que sea respetada, jerarquizada y de la mejor calidad posible. El presupuesto nacional enclavado en Formosa no se puede desperdiciar” siguió.

Dijo también “yo soy uno de los autores de la autonomía universitaria y la verdad es que veo que está siendo utilizada por un grupo de personas que usa la autonomía para beneficio personal, y eso me hace dudar si la pegué como ciudadano universitario”.

“Todo sector político se quiere meter en cualquier lugar y se ve que hasta en el paraje más lejano de la provincia lo hace. Ahora si quiere meterse en alguna capilla o en algún club deportivo o un barrio está en la gente del lugar dejarse influenciar porque la presión partidaria siempre es una constante. Somos los de las Universidades los que tenemos que saber construir las razones institucionales y no las de contexto”, manifestó.

Suspensión de elecciones y cambio de lugar de comicios

“El problema está en la violencia que se dio en la universidad y es lo que está marcando su agenda y sabemos que en un clima de violencia no hay razonabilidad que valga”, señaló.

“Vemos los hechos de violencia y es lamentable y creo que si no se instala un clima diferente nada va a cambiar”, cerró.