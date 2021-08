ESCÁNDALO EN LA UNaF. Palmetler “Si ellos no quieren que yo esté, es cuestión de charlarlo con todos”

El rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Palmetler en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n que se vive en la casa de altos estudios. Adem谩s, hizo alusi贸n a la convocatoria que se llev贸 adelante para su destituci贸n.

Palmetler comenz贸 diciendo 鈥渘o fue una asamblea convocada oficialmente y no responde a los requerimientos que se establecen en el estatuto universitario para convocar a una asamblea. Una asamblea universitaria se convoca solo con las dos terceras partes de los asamble铆stas o bien el rector puede hacer鈥.

Y sigui贸 鈥渓os asamble铆stas son los consejeros directivos, superiores, cuatro decanos, los consiliarios superiores y el rector. Estos son los asamble铆stas. Si las dos terceras partes de esto no se re煤nen para solicitarle al rector la constituci贸n de una asamblea no es posible convocar a una desde el rectorado鈥.

鈥淧ara destituir al rector se necesita un quorum de las tres cuartas partes, es decir 75%鈥, sigui贸.

鈥淵o vi una suerte de pseudoconvatoria, me ha llegado por WhatsApp esto, no hubo una comunicaci贸n oficial, Esto fue un intento por imponer los hechos por la parte legal, estas son las cuestiones que pasan cuando hay ciertos intereses y se mete la pol铆tica. Creo que hay otras cuestiones m谩s importantes que deben charlarse antes de la idea de destituir a un rector y aun sin el numero para hacerlo鈥, se帽al贸.

鈥淪i las dos terceras partes de la asamblea me dicen que ya no me quieren m谩s en el rectorado, me hago a un costado. Yo asum铆 con 55 votos m谩s de las dos terceras partes de la asamblea universitaria鈥, indic贸.

En relaci贸n a si se siente apoyado, Palmetler cont贸 que ese mismo domingo que se llev贸 adelante la asamblea se reunieron varios asamble铆stas en el rectorado, 鈥渆stuvimos 30 titulares en sala de rectores y se ha firmado un documento que circul贸 en los medios de comunicaci贸n y me sent铆 apoyado. Yo les dije que si ellos no me quieren iba a presentar mi renuncia. Yo soy muy respetuoso de lo que los asamble铆stas quieren. Si ellos no quieren que yo este, es cuesti贸n de charlarlo con todos鈥.

鈥淓n los 30 que se han reunido conmigo hay una idea de que no me vaya. El destino de este rector que quieren definir por convocatoria o asalto o lo que sea y sin resguardar la parte legal, es responsabilidad de aquellos que se han autoconvocados, que hasta hoy no sabemos quienes son. Muchos consiliarios me han dicho que han recibido presiones, esta es una cuesti贸n compleja鈥, asegur贸 el funcionario universitario.

鈥淒e lo que se me acusa son cuestiones muy ligeras, muy libres, hasta ahora, desconozco si habr谩 otras pero s铆 s茅 que en ese manifiesto que largaron no hay 30 asamble铆stas titulares, vigentes por lo que no me pueden destituir鈥, sostuvo el rector de la UNaF.