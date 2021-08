ESCANDALO EN LA UNaF. Acusan a Palmetler de realizar un golpe de Estado dentro de la universidad

El Consejo Superior de la Universidad echó del cargo a 5 docentes consiliarios porque finalizaron su mandato. El secretario general de ADUFOR, Víctor Giménez en contacto con la AM990 habló al respecto.

Giménez comenzó diciendo “nosotros estamos a la defensa de los derechos de los agremiados, son docentes de mucha trayectoria. A ellos no se les ha vencido el mandato, si no que con la excusa de que no han revalidado su concurso y sin dar la oportuna defensa se ha realizado una especie de golpe de estado en el Consejo Superior y ha dejado cesantes a los 5 docentes consiliarios del Consejo”.

“El motivo se supone es porque no han revalidado su concurso. Hay negligencia de la parte interviniente porque tampoco se dejó que se defiendan los docentes. No es cierto que todos los docentes no han revalidado, hay que decir que la que debe llamar a la reválida es la facultad a la que pertenece el docente, de entrada los que deben llamar a revalida son los decanos o vicedecanos y no lo hicieron, esta revalida debe pasar por un jurado, estos son nombrados y puesto en funciones. Acá hay una seguidilla de hechos anormales que no se han revisado, no se le puede echar la culpa al docente cuando la propia institución no hace lo que tiene que hacer”, añadió.

“La negligencia está en que se vencían los concursos. Cada facultad debe llamar a la reválida de los docentes, pero este llamado no solo debe hacerse cuando se vence, si no que pueden hacerlo con uno o dos años de antelación. El proceso de reválida no se lleva adelante en un día, lleva al menos dos años hacerlo, tampoco se han llamado a nuevos concursos y es por ello que estamos como estamos”, contó.

Dijo, además, que los cinco consiliarios que fueron desplazados son los cinco que votan en contra. “La mejor salida para rector era un golpe de estado y elimino a los 5 que me molestan, es así de claro”.

“Esto solo sucedió en la Universidad Nacional de Formosa. También ocurrió con un alumno han dicho que no son alumnos regulares, eran 6 en total los consiliarios estaba uno de los alumnos que también es oposición y votaba en contra a todas las maldades del rector y también lo han desplazado. Hubo amenazas contra los no docentes. Es terrible lo que esta sucediendo”, continuó.

“Los hechos de injusticia se van a seguir dando porque al desplazar a los docentes consiliarios y al consiliario estudiantil, suman 6 votos. El rector lo que hizo fue citar a una reunión del Consejo Superior para mañana con todos los votos a favor y todas las resoluciones que sacó y que no podía aprobar porque el Consejo no le era obediente lo va a aprobar ahora en un solo día, entre estas nuevas resoluciones se encuentra el presupuesto 2019 que nunca fue aprobado porque no estaba en condiciones de hacerlo. El día de mañana podrá hacerlo sin ningún problema”, indicó.

“Todo el daño que se está haciendo es irreversible porque todo esto debe judicializarse y los tiempos de la justicia no son los mismos de la universidad. El daño es muy grande”, cerró.