Escándalo en el PSG: revelaron un nuevo detalle de las acusaciones de racismo contra el DT

En el PSG las cosas no andan bien. A las críticas por el pobre rendimiento del equipo en la Champions League, al DT del equipo parisino Christophe Galtier se le sumaron duras denuncias por racismo, por el que en las últimas horas empezó a circular la noticia de su despido.

En estas últimas revelaciones, el diario Nice-Matin dio a conocer que, cuando Galtier dirigía a Niza, habría obligado a jugadores musulmanes a romper su ayuno durante el Radamán para jugar.

Según el informe, el DT recriminaba los movimientos en el mercado de pases de Julien Fournier, quien en su momento era el director deportivo del club, a quien le habría reclamado que no haya ni negro ni musulmanes en el club.

Esta información habría trascendido en un correo filtrado al grupo empresario que maneja el PSG. Allí se cuenta que, además del particular pedido para el mercado de pases, el DT se habría burlado de los jugadores por su apariencia y amenazado a los musulmanes que mantenían ayuno en Ramadán con que si no comían, no podían jugar.

Pese a ser el principal apuntado, Fournier negó haber filtrado el mail acusatorio y le contó al mismo medio que publicó el informe que actualmente está en Brasil, “lejos de esta polémica” a la que está “asociado involuntariamente”. “De ninguna manera soy responsable de la difusión de información interna de Niza”, dijo.

Tras las acusaciones de haber realizado comentarios racistas sobre los jugadores durante su etapa como director técnico de Niza, en una conferencia de prensa el viernes pasado Galtier confirmó que emprendió las acciones legales correspondientes con el apoyo del PSG.

“Acabo de enterarme de que se inició un procedimiento judicial y no haré más comentarios al respecto. PSG tiene mañana un partido muy importante. Toda mi energía y concentración están en ese partido. Estoy muy conmocionado por las acusaciones que algunas personas han vertido de forma irresponsable”, sostuvo.