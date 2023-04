Escándalo con Jey Mammón en Madrid: qué pasó antes que regrese

El conductor de TV y músico Jey Mammón regresó el lunes al país luego de pasar unos días en España y parece que su estadía en Madrid también estuvo envuelta en escándalos.

Es es que así lo reveló el periodista Roberto Antolín, quien dijo que “Jey Mammón se escapó como una rata” de la ciudad de Madrid.

“Ya lo estamos echando de menos acá en Madrid a Jey Mammón, se escapó como una rata. Pude hablar con el personal del hotel donde estuvo y me pidieron resguardar su anonimato, ellos pensaban que se iba a otro hotel porque empezaron los rumores de una marcha, lo que me dicen estas personas es que él dejó alguna noche sin pagar y no daba propinas”, contó Antolín

“El comportamiento dejó mucho que desear con el personal del hotel, así me lo transmitieron, la relación no fue buena entre Jey y el hotel, no debe ser fácil huir de tu país y encontrarte en España con esta situación”, explicó el español en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

Se enojaron en el hotel

“Vino al peor país y se ha equivocado, los últimos días en el hotel fueron tensos, no lo notaban muy centrado y me lo califican como una persona egocéntrica, de un gran ego, tenso con el personal, no los trataba bien me dicen”, aseveró Antolín.

“En todo el período que estuvo acá sólo salió un día, no les dio propina en ningún sentido y dejó alguna noche a deber, el hotel no era barato, ha venido a esconderse y no ha disfrutado nada de Madrid, la situación de tensión en el hotel era constante, le llevaban la comida a la habitación porque se dio cuenta que no podía salir”, concluyó.