Escalandrum suena hasta “100” y toca en el Colón para festejar el centenario de Piazzolla

El grupo de jazz Escalandrum celebrar√° el jueves por partida doble el d√≠a del centenario de Astor Piazzolla ya que lanzar√° su nuevo disco “100”, con obra del bandoneonista, y protagonizar√° el concierto dentro del ciclo del Teatro Col√≥n en compa√Ī√≠a de Chango Spasiuk, Gustavo Bergalli, Elena Roger, Jairo y Ra√ļl Lavi√©.

“Por suerte puedo separar al nieto del m√ļsico y siento que estoy tocando la m√ļsica que me representa y que es la m√°s gloriosa que se haya hecho en la Argentina”, celebra Daniel “Pipi” Piazzolla, baterista de Escalandrum, en una entrevista con T√©lam.

El creador confiesa que “como nieto me siento contento, feliz, emocionado y orgulloso” y en clave estrictamente musical a√Īade que est√° “tocando unas melod√≠as incre√≠bles con un ritmo fren√©tico que remiten a la ciudad de Buenos Aires, con una calidad compositiva y de arreglos inusual con mucha influencia del jazz, de la m√ļsica cl√°sica y del tango de ra√≠z”.

El reconocido y laureado conjunto que desde 1999 además integran Nicolás Guerschberg en piano, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono, festejará en torno al siglo del nacimiento de Piazzolla con dos hitos.

El jueves desde las 20 tocar√° en la sala principal del Teatro Col√≥n como parte del ciclo de 13 conciertos que tributan al artista nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, en una velada que lo reunir√° con Chango Spasiuk, Gustavo Bergalli, Elena Roger, Jairo y Ra√ļl Lavi√©.

“Estoy muy agradecido porque era mi sue√Īo tocar esa noche all√≠ para festejar el cumplea√Īos de mi abuelo con gente tan cercana a √©l”.

“Estoy muy agradecido porque era mi sue√Īo tocar esa noche all√≠ para festejar el cumplea√Īos de mi abuelo con gente tan cercana a √©l desde lo personal como Bergalli, Jairo y Lavi√© o admiradores de su obra como en el caso de Chango y Elena”, confiesa “Pipi” sobre el recital con aforo reducido en el m√°ximo coliseo argentino y con transmisi√≥n por streaming a trav√©s de las redes del Col√≥n.

Tambi√©n el 11, Escalandrum subir√° a plataformas digitales su 14to. √°lbum que corporiza un enorme aporte a la m√ļsica de Piazzolla plasmado en “100” y que en su repertorio re√ļne “Primavera Porte√Īa”, “Soledad”, “La Muralla China”, “Milonga en Re”, “Intro de Bandone√≥n”, “Zita”, “Whisky”, “Escolazo”, “Adi√≥s Nonino” y “Michelangelo 70”.

La placa registrada entre los estudios ION de Buenos Aires y Abbey Road de Londres incluye una grabaci√≥n in√©dita de un solo de bandone√≥n de Astor Piazzolla realizada a mediados de los a√Īos 70 en ese mismo estudio porte√Īo, cedida por Osvaldo Acedo, que pas√≥ a ser la introducci√≥n de la versi√≥n de Escalandrum de la “Suite Troileana”.

“Recibir esa joya fue hermoso porque es recibir algo completamente in√©dito despu√©s de tanto tiempo y tambi√©n que el grupo se animara a tocar con √©l. Nico propuso hacer un arreglo al toque y fue una experiencia incre√≠ble poder escuchar a mi abuelo por los auriculares mientras tocaba”, asegura Piazzolla acerca de ese encuentro a trav√©s del tiempo y la sensibilidad.

T√©lam: ¬ŅQu√© diferencias marca la propuesta de “100” en relaci√≥n a otros acercamientos a la obra de Astor que encararon desde Escalandrum?

Daniel Piazzolla: La diferencia la marca el tiempo, la cantidad de a√Īos que venimos de alguna manera u otra interpretando la m√ļsica de Piazzolla. Encontramos un grupo que ya sabe de qu√© manera interpretar estos temas y apropi√°rselos sin faltarle el respeto y yo mismo desde la bater√≠a cambi√© totalmente mi “approach”. Somos un grupo mucho m√°s maduro con un repertorio distinto y por eso pudimos hacer “La Suite Troileana” que no es muy recorrida, una versi√≥n nueva de “Adios Nonino”, “Michelangelo 70” en 5×4 y “Muralla china” instrumental. Siento que los cambios son grandes y muy buenos.

T: ¬ŅCu√°l es el mayor desaf√≠o que encontr√°s a la hora de asomarte a las creaciones de tu abuelo?

DP: El mayor desaf√≠o al encarar la m√ļsica de Piazzolla es poder apropiarse de la obra pero sin que pierda la esencia. Encontrar lugares para la improvisaci√≥n, que es algo que puede ser complejo, pero todo lo dem√°s corre fluidamente.

T: ¬ŅC√≥mo transitan ese puente entre la m√ļsica de Astor y el car√°cter jazz√≠stico de Escalandrum?

DP: Ese puente lo trabajamos mucho cuando arrancamos a tocar Piazzolla. Por ejemplo, no quer√≠a que los vientos toquen con la articulaci√≥n del bandone√≥n para que suene como una banda de jazz y no como un grupo de tango. Para que suene jazzero el platillo del “ride” (platillo grande que lleva el ritmo) de la bater√≠a es fundamental. De todas maneras la m√ļsica de Astor tiene car√°cter jazz√≠stico y Escalandrum tambi√©n es bastante vers√°til, as√≠ que siento que caminamos bien juntos.

T: ¬ŅQu√© cre√©s que dir√≠a el abuelo Astor -con su personalidad ind√≥mita- acerca de tu labor art√≠stica?

DP: Creo que mi abuelo estar√≠a muy contento porque estoy haciendo lo que √©l y mi pap√° me dijeron e inculcaron. Que haga m√ļsicas nuevas, que toque m√ļsicas actuales, que estudie con los mejores maestros, que practique much√≠simo. Creo que no le fall√© a nadie y hago lo que me gusta. Eso me da felicidad y a mi familia tambi√©n.

