ES VERDAD, FORMOSA NO ES EL PARAISO TERRENAL

* Por Luis Zapiola

Leyendo y releyendo las expresiones del obispo de Formosa, José Vicente Conejero, me propuse tratar de poner en palabras las certezas, dudas y sensaciones que me provocaron.

Conejero se refirió a desigualdades inicuas” que atraviesan a la provincia: la falta de trabajo digno, la creciente pobreza y la dificultad de numerosas familias para llegar a fin de mes. En ese sentido, destacó que “uno escucha a la gente en los barrios, que no tiene para pagar el agua o la luz, que se priva de lo esencial para sobrevivir. No nos engañemos, esto no es el paraíso terrenal”, advirtió.

Se desprende de la palabra del obispo, que la Provincia sería una isla de pobreza y marginación alejada de un país próspero.

Dom Helder Cámara, recordado Obispo brasileño dijo certeramente que: “Cuando doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista”.

Porque esa es la pregunta: porque los pobres están tan mal y pasan hambre, en esta Argentina neoliberal y ultraderechista. Hoy día, no hay sector del pueblo que no haya sufrido la crueldad y el desinterés de Milei por el Pueblo de Dios que el obispo debería defender proféticamente y no lo hace: En su grey existen discapacitados a los que se ha privado de los derechos más esenciales y del acceso a cuidados y tratamientos médicos. De igual modo ha ocurrido con los beneficiarios del PAMI, con los tarifazos (verdadero origen del aumento de las facturas por electricidad en la provincia), la quita de subsidios al transporte, la desfinanciación de la educación, la deuda de la Caja Previsional que Nación se niega a pagar, el creciente aislamiento por la falta de mantenimiento de las rutas 81, 86 y 95 entre otras numerosas medidas.

Desde que llegó al poder Milei produjo escandalosas desigualdades beneficiando a los ricos con la baja de sus impuestos, en el marco de un aparato represivo que apaleó jubilados, fotógrafos, trabajadores que defienden sus derechos adquiridos y hasta niños. Ahora se suma que, al igual que en la dictadura militar el Servicio de Inteligencia espía a personas privadas en conjunto con las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. La renacida “comunidad informativa” del genocida Videla. Ni una palabra del obispo de Formosa sobre estos temas.

Conejero dijo que “es injusto que un diputado gane una suma exorbitante mientras que un trabajador no llega a fin de mes”. Reclamó realismo y buena voluntad para avanzar hacia una justicia verdadera y un reparto más equitativo de los recursos. Es decir, el problema distributivo según el Obispo, adalid de la antipolítica, es el sueldo de los legisladores (que debe ser razonable por cierto) y no la profunda regresión distributiva del gobierno de Milei, que está volviendo a las épocas en que los peones no podían mirar a los ojos al patron. No le parece escandalosa la deuda externa que pagarán argentinos por generaciones, ni las ganancias en dólares de los integrantes del “círculo rojo” a costa del salario en retroceso, ni la fuga de esos dólares, ni los precios abusivos, y varios etcéteras.

Conejero expresó que detrás de los discursos oficiales persiste una realidad que exige verdad, compromiso y justicia social real. Y eso precisamente es lo ausente en su discurso: verdad sobre el origen de los problemas, compromiso para participar en la construcción de una Patria para todos y con justicia social, entendiendo la obligación de que los beneficiados económicos del sistema sean los que más aporten a efectos de lograr una Argentina Igualitaria.

Subyace en el discurso del obispo un profundo desprecio por el voto popular. Y a la militancia política de cada rincón de la Argentina y de Formosa. Esos miles de comprometidos y comprometidas personas que a diario dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, cuidan a los enfermos, en el marco de un estado que antes que nada es el espacio de lo común, lo que es de todos. Miles de eso votantes son católicos portadores de una fe popular que el obispo ofende.

Monseñor Jaime De Nevares, querido y recordado Obispo de Neuquén y defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar dijo que “votar no consiste solamente en depositar una ´papeleta´ en una urna. Votar es hacer y construir nuestra propia historia argentina…. Es poner el ´hombro´ para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas sino el gran protagonista y actor en la reconstrucción de la Patria. Es para eliminar las causas que engendran injusticias, miserias, odios, éxodos obligatorios”.

Don Jaime decía que los cristianos que optan por la acción pública “ejercen una forma eminente de la caridad” y “los cristianos que se quedan en lo suyo, egoístas, se especializan en criticar, pero no mueven un dedo por el interés público, pecan de omisión”.

Porque de eso se trata de construir la justicia social, dar testimonio en tiempos difíciles, comprometerse con el projimo en todos los campos y en particular en lo publico.

El catecismo de la Iglesia Católica expresa que: “La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional” (GS 29).

Para Conejero, las desigualdades económicas se encuentran solo en el sueldo de los legisladores. Tesis primordial de los y las cultores de la antipolítica que sostienen hasta que llegan a un cargo por supuesto.

La feligresía católica no acompaña estas declaraciones del obispo. Mucho menos al momento de votar. Vota al único partido que hace suya la doctrina social de la Iglesia y que en tiempos difíciles como este sostiene sus convicciones nacidas con su origen como Territorio Nacional y luego como Provincia.

Triste lo del obispo. Su falta de comprensión cristiana de lo que ocurre hoy en el plano internacional, nacional y provincial lo lleva a estas opiniones eurocéntricas, alejadas de la realidad nacional y provincial.

Pero es cierto: Formosa no es el paraíso terrenal y jamás podría serlo, porque ese paraíso no existe en la tierra. Formosa es una provincia humilde, trabajadora, en construcción permanente y esclarecida en su mirada del futuro, víctima de la histórica marginación nacional, acentuada en nuestros días.

LUIS ZAPIOLA

Abogado