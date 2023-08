Entregarán hasta cinco toneladas de fertilizantes a productores en emergencia

El ministro de Economía, Sergio Massa, realizó anuncios este domingo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo una serie de medidas económicas para diversos sectores: para el agro, una de las principales novedades es la entrega de fertilizantes para productores en emergencia.

“El campo fue obviamente el que más sufrió la sequía. Por eso tomamos la decisión de financiar desde el Estado todo lo que es el fertilizante de aquellos productores que fueron declarados en emergencia, con una suma muy importante de urea, para que tengan la posibilidad de llevar adelante el proceso de siembra de la próxima campaña”, indicó Massa en uno de los mensajes que publicó en la red social Instagram, con las medidas dedicidas para las próximas semanas.

Desde el Ministerio de Economía ampliaron que el programa abarca a la siembra de trigo y maíz -aunque la implantación de trigo ya finalizó- con una “entrega de hasta cinco toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria, a partir de un convenio con YPF Agro“.

LAS MEDIDAS DE SERGIO MASSA PARA EL AGRO

En tanto, Massa también confirmó la promesa que había realizado durante la Exposición Rural de Palermo, de reducir a 0% las retenciones a las economías regionales.

Pero ahora aclaró que esto se aplicará a aquellas que tengan “un valor agregado industrial” y ejemplificó con el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la industria forestal y la cáscara de citrus, entre otras.

“Ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado. Todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones, van a tener retenciones cero, a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado“, remarcó Massa.

También dijo que se continuará con el programa “Puente al Empleo” para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural.https://www.instagram.com/reel/CwddZ7DJAab/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=594&rd=https%3A%2F%2Fwww.infocampo.com.ar&rp=%2Fel-gobierno-entregara-hasta-cinco-toneladas-de-fertilizantes-a-productores-en-emergencia%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1629.4000000953674%2C%22ls%22%3A222.09999990463257%2C%22le%22%3A1004.0999999046326%7D

BENEFICIO PARA EXPORTADORES DE SOJA

Asimismo, Massa indicó que, por medio del Programa de Incremento Exportador (PIE), se les permitirá a los exportadores de aceite y harina de soja que disponan el 25% de las divisas para comprar el grano, de manera de lograr mantener los puestos de trabajo de las plantas industriales y generar también valor agregado.

Cabe recordar que la industria de la soja viene advirtiendo desde hace varios meses que, a raíz de la sequía, las importaciones de soja desde el exterior serán récord, pero aún así están al borde de la parálisis por la baja disponibilidad de mercadería para procesar.

https://www.infocampo.com.ar/confirman-que-la-molienda-sera-la-mas-baja-de-los-ultimos-veinte-anos/embed/#?secret=yYC7o8vW1S#?secret=kL6bmJVeAz

De manera adicional, en otro mensaje grabado por Instagram, incluyó otros anuncios que benefician al conjunto de los exportadores de todos los sectores.

En concreto, presentó un nuevo programa de U$S 770 millones para prefinanciación de exportaciones, a través de líneas por U$S 550 millones del Banco de la Nación Argentina (BNA) y los U$S 220 millones restantes por medio del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).

Massa subrayó que “el objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas“.