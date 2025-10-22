En un nuevo paro nacional, los docentes piden que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario

La CONADU convocó a un nuevo paro de 24 horas y una jornada de
protesta frente a la decisión del Gobierno libertario de demorar la
promulgación y la ejecución de la norma, reclamando además por la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió
llamar a un nuevo paro por 24 horas y una jornada nacional de protesta. La
medida es en respuesta a la “dilación” del Poder Ejecutivo que encabeza el
presidente Javier Milei para promulgar y ejecutar la Ley de Financiamiento
de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.
El pasado viernes 17, luego de un plenario donde hubo una participación de
gremios de docentes universitarios de todo el país, se llegó a la decisión de
convocar a una jornada nacional de protestas para este martes 21, mientras
que el miércoles 22 habrá un paro nacional.
Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el profesor Jorge
Mora, secretario general de la Agremiación de Docentes Universitarios de
Formosa (ADUFOR), explicó que “estamos reclamando que se cumpla la
ley que fue sancionada por el Congreso, cuyo veto fue rechazado”.
Además, afirmó que “solicitamos mayor presupuesto para las líneas de
investigación, de extensión y los gastos de funcionamiento de las
Universidades”, como así también “la apertura de las paritarias a nivel
nacional que hace tiempo que no se vienen realizando”.
En cuanto a los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, advirtió
por la pérdida sustancial del poder adquisitivo, al igual que el pronunciado
desfinanciamiento para investigaciones y los hospitales escuela con los que
cuentan algunas casas de altos estudios.
A su vez, hizo hincapié en el éxodo de investigadores y profesionales que
se viene produciendo desde la llegada de la gestión libertaria a la
Presidencia, en el mes de diciembre de 2023, debido al desfinanciamiento
de las Universidades, el deterioro progresivo de los sueldos y el
desmantelamiento del sistema científico-tecnológico.
Señaló que en una reciente reunión del plenario de los secretarios
generales, se analizó dicho tema, que es comúnmente conocido como fuga
de cerebros. Se trata de un fenómeno que ya padeció la Argentina en
dictadura y en los años ‘90.
“Los investigadores y los profesionales de mejor preparación están siendo
convocados para alguna actividad privada o en algunos casos por otras
instituciones educativas privadas, las que se terminan llevando a los más
capacitados, ya que les ofrecen un mejor salario que el que reciben en la
Universidad pública. Por lo tanto, migran a ese sector” o bien emigran en
busca de mejores oportunidades laborales, salariales y de desarrollo
profesional, lamentó al concluir.