En un nuevo paro nacional, los docentes piden que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario

La CONADU convocó a un nuevo paro de 24 horas y una jornada de

protesta frente a la decisión del Gobierno libertario de demorar la

promulgación y la ejecución de la norma, reclamando además por la

pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió

llamar a un nuevo paro por 24 horas y una jornada nacional de protesta. La

medida es en respuesta a la “dilación” del Poder Ejecutivo que encabeza el

presidente Javier Milei para promulgar y ejecutar la Ley de Financiamiento

de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.

El pasado viernes 17, luego de un plenario donde hubo una participación de

gremios de docentes universitarios de todo el país, se llegó a la decisión de

convocar a una jornada nacional de protestas para este martes 21, mientras

que el miércoles 22 habrá un paro nacional.

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el profesor Jorge

Mora, secretario general de la Agremiación de Docentes Universitarios de

Formosa (ADUFOR), explicó que “estamos reclamando que se cumpla la

ley que fue sancionada por el Congreso, cuyo veto fue rechazado”.

Además, afirmó que “solicitamos mayor presupuesto para las líneas de

investigación, de extensión y los gastos de funcionamiento de las

Universidades”, como así también “la apertura de las paritarias a nivel

nacional que hace tiempo que no se vienen realizando”.

En cuanto a los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, advirtió

por la pérdida sustancial del poder adquisitivo, al igual que el pronunciado

desfinanciamiento para investigaciones y los hospitales escuela con los que

cuentan algunas casas de altos estudios.

A su vez, hizo hincapié en el éxodo de investigadores y profesionales que

se viene produciendo desde la llegada de la gestión libertaria a la

Presidencia, en el mes de diciembre de 2023, debido al desfinanciamiento

de las Universidades, el deterioro progresivo de los sueldos y el

desmantelamiento del sistema científico-tecnológico.

Señaló que en una reciente reunión del plenario de los secretarios

generales, se analizó dicho tema, que es comúnmente conocido como fuga

de cerebros. Se trata de un fenómeno que ya padeció la Argentina en

dictadura y en los años ‘90.

“Los investigadores y los profesionales de mejor preparación están siendo

convocados para alguna actividad privada o en algunos casos por otras

instituciones educativas privadas, las que se terminan llevando a los más

capacitados, ya que les ofrecen un mejor salario que el que reciben en la

Universidad pública. Por lo tanto, migran a ese sector” o bien emigran en

busca de mejores oportunidades laborales, salariales y de desarrollo

profesional, lamentó al concluir.