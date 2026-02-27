En Resistencia: Se calcula que hay unos 300 a 400 carros con tracción animal

El subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Resistencia, Matías Chávez, dio a NORTE una panorámica sobre los controles a la explotación equina en la ciudad y aseguró que actualmente circulan unos 300 a 400 carros, una cifra muy superior al censo inicial de 73 familias registrado hace dos años.

Chávez señaló además que hoy la presencia de carros es menos visible en el micro y macrocentro, aunque aclaró que parte de esa disminución responde a que muchos se trasladan hacia ciudades aledañas como Barranqueras y Fontana.

También precisó que existen carros que ingresan de manera ocasional a Resistencia para realizar trabajos puntuales, por ejemplo en el mercado frutihortícola, por lo que no todos pertenecen exclusivamente al ejido de la capital chaqueña.

Las cifras

El subsecretario detalló que hasta el momento se secuestraron alrededor de 135 equinos que se encontraban en la vía pública y cerca de 35 carros. “No son números exactos, pero estamos rondando esa cifra”, afirmó.

Respecto al destino de lo incautado, fue contundente: “Los carros quedan a disposición del Juzgado de Faltas municipal para su posterior destrucción”, para evitar que repitan el ciclo de explotación y maltrato.

A fines de enero se realizó una tercera destrucción de carros y anticipó que continuarán haciéndolo a medida que se registren nuevas denuncias.

Cuestión cultural

Consultado sobre las expectativas, el funcionario reconoció que se trata de “una situación cultural” y desde el inicio de la gestión se notificó a comercios del macrocentro para desalentar la contratación de este tipo de servicios.

“Creo que hoy el número es mucho menor y no se ve tanto en el centro de Resistencia”, evaluó.

No obstante, el funcionario adelantó que comenzaron a ampliar la zona de control hacia los barrios y la periferia y que se prevé endurecer los operativos en esas áreas.

Matías Chavez (con barba) en una reunión organizativa con el ministro Hugo Matkovich (de espaldas).

“Tenemos un protocolo que antes no existía”

El subsecretario de Ambiente repasó cómo es e el proceso de erradicación de la tracción animal en Resistencia. Matías Chávez aseguró a NORTE que por decisión de la provincia y del intendente Roy Nikisch se buscó resolver una situación que no tenía programa o procedimiento alguno. A la ordenanza incorporada en el Código de Faltas para prohibir la tracción a sangre se suma la aplicación de leyes provinciales y de adhesión a nacionales sobre maltrato y bienestar animal.

Con áreas provinciales y municipales se unificaron criterios y un protocolo de actuación. En el esquema participan la Policía Rural y Metropolitana, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Tránsito, el Centro Veterinario, el Juzgado de Faltas provincial y municipal, más otras áreas cuando hay menores de edad.

Ante una denuncia al 911 o al WhatsApp 362 485-8825 (en breve se integrará el sistema digital municipal) se constata el carro en circulación, luego se avisa a Tránsito y a Guardia Urbana. Tras la detención, un profesional veterinario evalúa el estado sanitario del equino. Se convoca a la Policía Rural, que traslada al animal y el carro es removido con una grúa de Tránsito y se labra el acta remitida al Juzgado de Faltas municipal.

Mientras tanto el animal queda en resguardo 15 días, hasta que el propietario presente la documentación correspondiente. Y si el caballo está muy mal de salud, se retiene de forma definitiva con fines de darlo en adopción.

Finalmente, Chávez remarcó que la implementación de un protocolo específico marcó un cambio respecto de años anteriores. “Hoy ya tenemos una base y una acción determinada que antes no se venía haciendo. Eso es para destacar, pero queda mucho todavía por analizar y resolver”, concluyó.