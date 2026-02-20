En pleno paro nacional en la Argentina, Milei cantó un tema de Elvis en EEUU

Mientras la Argentina está sumida en un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Congreso, Javier Milei estuvo en Washington DC para participar de la primera reunión de la Junta por la Paz, el nuevo grupo liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se lo vio por demás distendido y hasta cantando una canción de Elvis.

Como parte de los eventos de la inauguración, el libertario estuvo presente y hasta disertó en español, aunque no había traductor. Y en uno de los momentos más comentados en las redes sociales, se lo pudo ver cantando de forma payasesca “Burning Love”, clásico de Elvis, ante las risas de los presentes.

El contexto de sus risueña interpretación se da mientras el país se encuentra en el pico máximo de tensión social, con manifestaciones y represión policial, y la expectativa generalizada ante el posible avance del proyecto que promete dinamitar los derechos adquiridos. Al parecer, a Milei no lo inquieta demasiado lo que sucede a kilómetros de distancia de Estados Unidos.

¿Qué le pasa a Javier Milei en la mano izquierda?

Como parte de los eventos de la inauguración, Donald Trump y sus invitados se tomaron una foto histórica en la que se puede ver a Javier Milei en primera fila, aunque muy cerca del costado del escenario, en el área normalmente designada para los personajes que pueden ser recortados de la escena.

Lo más curioso del caso ocurrió justo antes de los flashes, en los minutos de preparación para la foto oficial, cuando se vio a Javier Milei en la tarea de controlar los movimientos, quizás involuntarios, de su mano izquierda.

Todavía no está claro qué le ocurría al Presidente argentino, si es que tenía frío, nervios o si necesitaba acomodarse la ropa, pero también llamó la atención el leve gesto que hizo con su mano derecha mientras hablaba otro mandatario invitado por Donald Trump.