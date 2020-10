EN PLENARIO. El Consejo del Salario ratificó la suba del 28% en 3 tramos

El acuerdo implicar铆a una suba de 4.125 pesos y un nuevo m铆nimo de 21.600 pesos desde marzo pr贸ximo. El secretario gremial de la CTA Formosa, Gerardo Delgado en contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Delgado dijo 鈥渉asta el momento no sabemos en pesos de cu谩nto ser谩 lo estipulado, lo que se sabe es que se estableci贸 un aumento del 12 por ciento para el mes de octubre y el 10 por ciento sumativo para diciembre y el 6 por ciento restante para marzo, lo que hace un total de 28 por ciento para el semestre鈥.

鈥淓sto seguramente dar谩 una cantidad para cada una de las categor铆as de los escalafones diferentes鈥, agreg贸.

鈥淗ay que decir que estamos muy por debajo de la canasta b谩sica de alimentos que es lo que nosotros venimos reclamando como CTA nacional鈥, explic贸.

鈥淰ale se帽alar que nosotros no hemos aprobado como CTA aut贸noma porque nos parec铆a de muy mal gusto que no nos hayan incluido en la comisi贸n del salario, nuestro representante no pudo participar porque lo excluyeron, esto significa que no hemos aprobado el salario establecido y definiremos l铆neas de acci贸n, pero de todas maneras se celebra que haya una peque帽a recomposici贸n salarial. Esto dar谩 una referencia para las provincias鈥, indic贸 Delgado.